seguro social INSS libera extrato de pagamento com reajuste para aposentados e pensionistas. Veja como consultar Calendário de pagamento começa na quinta-feira. Quem recebe valor acima do salário mínimo terá aumento de 3,71%

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) podem consultar, a partir desta terça-feira, os extratos de pagamentos de janeiro, com os valores dos benefícios já corrigidos.

Segurados que recebem acima do salário mínimo terão um reajuste de 3,71%, conforme resultado acumulado de 2023 para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que serve de base para a correção dos benefícios previdenciários. Deste modo, esses aposentados e pensionistas terão apenas reposição inflacionária, ou seja, não haverá aumento real.

Quem se aposentou ou começou a receber pensão ou auxílio ao longo de 2023 e tem benefícios acima do mínimo não receberá integralmente o reajuste. Neste caso, a correção será proporcional ao número de meses em que o benefício foi concedido.

Confira a tabela de reajuste escalonado

Data do início do benefício/Reajuste %

Até janeiro de 2023: 3,71%

Em fevereiro de 2023: 3,23%

Em março de 2023: 2,44%

Em abril de 2023: 1,79%

Em maio de 2023:1,26%

Em junho de 2023: 0,89%

Em julho de 2023: 0,99%

Em agosto de 2023: 1,08%

Em setembro de 2023: 0,88%

Em outubro de 2023: 0,77%

Em novembro de 2023: 0,65%

Em dezembro de 2023: 0,55%

Já aqueles que recebem o mínimo passam a receber o novo piso nacional, de R$ 1.412. Esses beneficiários terão ganho real, acima da inflação. Isso porque o valor do benefício acompanha o salário mínimo, que teve alta de 6,97% sobre os R$ 1.320 em vigor no ano passado.

Os depósitos dos benefícios da folha de janeiro com reajuste começam a ser feitos de quinta-feira (dia 25) a 7 de fevereiro para quem recebe um salário mínimo. Segurados com renda mensal acima do piso nacional terão seus pagamentos creditados de 1º a 7 de fevereiro.

Atualmente, 27,3 milhões de pessoas recebem até um salário mínimo e 12 milhões ganham acima do piso nacional. Desse total, 5,7 são benefícios assistenciais, segundo dados da folha de pagamento de janeiro.

Como consultar os valores

Para quem não tem acesso à internet, basta ligar para a Central 135. Ao ligar, informe o número do CPF e confirme algumas informações cadastrais, de forma a evitar fraudes. O atendimento está disponível de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.

Os segurados que têm acesso à web podem acessar o site Meu INSS (https://meu.inss.gov.br/). Após fazer o login, na tela inicial, clique no serviço de "Extrato de Pagamento". É possível ter acesso ao extrato e todos os detalhes sobre o pagamento do benefício.

A consulta também pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS, disponível para aparelhos com sistemas Android e iOS. Assim como no acesso pelo site, de início, é necessário fazer login e senha. Depois disso, todos os serviços disponíveis e o histórico das informações do beneficiário serão listados.

Pagamento do INSS em janeiro (em milhões de pessoas):

Aposentados e pensionistas: 33.616.95

Benefícios assistenciais: 5.761.215

Total de beneficiários: 39.378.167 milhões

Recebem até um salário mínimo: 27.349.84

Recebem acima de um salário mínimo: 12.028.324

Como foi o reajuste para aposentados e pensionistas?

Conforme prevê a legislação, para todos os benefícios que superam o piso do INSS, o reajuste será feito de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 2023, que acumulou alta de 3,71% entre janeiro e dezembro do ano passado.

Com o aumento do salário mínimo definido para 2024, o novo piso do INSS está em R$ 1.412, um valor 8,4% acima do salário mínimo pago em 2023, de R$ 1.302. Pelo reajuste em toda a tabela de acordo com o INPC do último ano, o teto dos benefícios pagos pelo INSS passa a ser de R$ 7.786,01 - antes, era de R$ 7.507,49.

Calendário do INSS 2024

O INSS divulgou ainda em dezembro o calendário de pagamentos de 2024 para aposentados, pensionistas e pessoas que recebem benefícios como auxílio-doença ou BPC (Benefício de Prestação Continuada).

Os depósitos referentes a janeiro serão feitos de 25 de janeiro a 7 de fevereiro para quem recebe um salário mínimo. Segurados com renda mensal acima do piso nacional terão seus pagamentos creditados a partir de 1º de fevereiro.

No calendário de 2024, ainda constam os pagamentos de dezembro de 2023. Para quem recebe até um salário mínimo, os depósitos referentes ao benefício do mês passado foram realizados entre os dias 21 de dezembro e 8 de janeiro.

Como saber a data do pagamento

Basta ver o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço.

Para aqueles que recebem seu benefício há algum tempo, vale a data habitual. Mais de 37 milhões de aposentados e pensionistas recebem benefícios do órgão.

Como saber quanto vai receber?

