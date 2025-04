A- A+

INSS INSS: Lupi defende fim de desconto automático na folha de aposentados para evitar fraudes Ministro fala a deputados sobre escândalo do INSS e desvio de associações

O ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, defendeu em audiência nesta terça-feira na Câmara o fim do desconto em folha de contribuições dos beneficiários do INSS para os sindicatos.

Ao colegiado, ele disse não ver solução para as fraudes no INSS se as autorizações para o desconto se mantiverem.

— Acho que o governo não deveria se manter nessa relação. Não vejo uma solução para o INSS ser intermediário nessa relação — disse o ministro.

Ele destacou que o desconto da contribuição associativa é "cômodo", mas que as entidades deveriam emitir boletos para cobrar os valores por outros meios:

— Faz um pix aí, vovô — disse o ministro.

Para acabar com o descontos, é preciso alterar a lei que trata dos benefícios previdenciários.

A norma autoriza as deduções, desde que expressamente autorizadas pelos beneficiários.

Veja também