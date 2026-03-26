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Atendimentos

INSS mobiliza mais de 10 mil atendimentos em mutirões no Nordeste em um único fim de semana

Ação reúne cerca de 8,1 mil perícias médicas e 2,6 mil avaliações sociais para reduzir filas e ampliar o acesso a benefícios

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Multirão de atendimento do INSS em AlagoasMultirão de atendimento do INSS em Alagoas - Foto: INSS/Divulgação

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) promove, nos dias 28 e 29 de março, uma ampla mobilização no Nordeste, com a realização de mutirões que somam entre 10.727 e 10.777 atendimentos à população. Desse total, aproximadamente 8.115 a 8.165 são perícias médicas e 2.612 avaliações sociais, reforçando o esforço do órgão para reduzir o tempo de espera e agilizar a concessão de benefícios.

Na Bahia, o mutirão soma 1.908 atendimentos, sendo 1.834 perícias médicas e 74 avaliações sociais, com destaque para a forte atuação em Salvador e no interior do estado.

No Ceará, são 2.792 atendimentos, com 1.732 perícias e 1.060 avaliações sociais, concentrando um dos maiores volumes da região, especialmente na área social.

No Piauí, a mobilização contempla 1.420 atendimentos, todos voltados para perícias médicas, com forte concentração em Teresina.

Em Pernambuco, estão previstas entre 570 e 620 perícias médicas, distribuídas entre unidades estratégicas como Caruaru e Recife.

Na Paraíba, o mutirão soma 687 atendimentos, todos de perícia médica, com destaque para João Pessoa e Campina Grande.

Em Alagoas, são 920 atendimentos, também exclusivamente de perícias médicas, realizados nas unidades de Maceió e Arapiraca.

No Sergipe, a ação reúne 510 atendimentos, sendo 320 perícias e 190 avaliações sociais, concentrados na capital.

No Maranhão, o total é de 283 atendimentos, com 265 perícias médicas e 18 avaliações sociais, distribuídos entre Imperatriz, Grajaú e Açailândia.

No Rio Grande do Norte, a mobilização soma 480 atendimentos, sendo 367 perícias médicas nas agências de Natal Centro e Currais Novos, além de 113 avaliações sociais realizadas em Natal.

A iniciativa envolve agências de todos os estados da região e concentra atendimentos previamente agendados, com foco em serviços como perícia médica para o Benefício de Prestação Continuada (BPC), benefício por incapacidade temporária e avaliações sociais — etapa essencial para a análise de benefícios assistenciais.

A mobilização integra uma estratégia nacional do INSS para dar maior celeridade à análise de benefícios, reduzir a demanda reprimida e ampliar a capacidade de atendimento. Ao concentrar mais de 10 mil atendimentos em um único fim de semana, o Instituto reforça seu compromisso com a eficiência dos serviços e com a garantia de direitos da população, especialmente em regiões com alta demanda.

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