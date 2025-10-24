A- A+

inss INSS notifica quatro milhões de beneficiários para fazer prova de vida e evitar bloqueio Mensagens foram enviados pelo aplicativo do INSS e extrato do banco responsável pelo benefício

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) notificou nesta sexta-feira quatro milhões de beneficiários que precisam fazer a prova de vida. O procedimento deve ser feito em até 30 dias a partir da data do aviso para evitar o bloqueio do pagamento.

O aviso foi enviado pelo aplicativo Meu INSS e pelo extrato do banco responsável pelo pagamento do benefício. Segundo o INSS, apenas os beneficiários cuja prova de vida não pôde ser feita de forma automática pelo sistema receberam a mensagem.

Confira o passo a passo para fazer o procedimento de forma simples e segura:

Acesse o site ou aplicativo Meu INSS, faça login e siga as instruções para o reconhecimento facial, se for pedido;

Em alguns bancos, é possível realizar a Prova de Vida online, diretamente pelo aplicativo ou site do banco;

Se preferir, o beneficiário também pode comparecer presencialmente à agência bancária responsável pelo pagamento e apresentar um documento oficial com foto.

Atualmente, o procedimento de prova de vida é feito de forma automática, por meio de um cruzamento de dados do governo. Cerca de 80% dos beneficiários do INSS conseguiram fazer a comprovação de forma automática. O restante foi notificado nesta sexta.

O INSS ainda alerta para possíveis golpes, e esclarece que não realiza contatos diretos para solicitar a prova de vida.

“Nenhum servidor do Instituto entra em contato por telefone, aplicativo de mensagens, SMS ou e-mail para pedir que o procedimento seja feito ou para ameaçar bloqueio do benefício.Além disso, o INSS não envia servidores para a casa dos beneficiários para recolher documentos ou realizar a Prova de Vida”, explica o instituto.

Veja também