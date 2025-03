A- A+

Benefício INSS paga benefícios e auxílios a partir desta terça-feira (25); confira as datas As datas de pagamento levam em conta o último dígito final do cartão de benefício

Leia também

• Reforma da renda é uma questão de viabilidade política, diz secretário da Receita

• Dieese: 87,4% dos reajustes salariais foram acima da inflação

• Haddad: implementação da reforma tributária vai até 2032

Nesta terça-feira (25), tem início os pagamentos dos mais de 40,6 milhões de benefícios aos aposentados, pensionistas e titulares de auxílios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O cidadão pode verificar pelo número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço. Por exemplo, se o número do benefício for 1610-3, o dígito final a ser considerado é o 0.

Os beneficiários que recebem até um salário mínimo e com o dígito final de 1 a 5, vão receber os pagamentos nos últimos 5 dias úteis de março. Já os segurados de dígito final de 6 ao 9 e os com final 0, recebem os pagamentos junto aos que recebem benefícios acima do salário mínimo, nos primeiros 5 dias úteis de abril.

Quem ganha até um salário mínimo:

Final do benefício Dia do crédito

1: 25/mar

2: 26/mar

3: 27/mar

4: 28/mar

5: 31/mar

6: 1/abr

7: 2/abr

8: 3/abr

9: 4/abr

0: 7/abr

Quem ganha acima do piso nacional:

Final do benefício Dia do crédito

1 e 6: 1/abr

2 e 7: 2/abr

3 e 8: 3/abr

4 e 9: 4/abr

5 e 0: 7/abr

O calendário de pagamentos completo 2025 do INSS pode ser acompanhado neste link.

É possível consultar o número do cartão do benefício no site e aplicativo Meu INSS, pelo serviço “extrato de pagamento”. Assim como pela central 135, que funciona de segunda à sábado, das 7h às 22h.

Veja também