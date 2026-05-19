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INSS INSS paga segunda parcela do 13º salário em maio; veja quem tem direito e o calendário de pagam Calendário da segunda metade de pagamento erá paga de 25 de maio a 8 de junho

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Socia) deve pagar até R$ 4.237,77 na segunda parcela do 13º salário de aposentados e pensionistas a partir de 25 de maio. O valor faz parte da antecipação do benefício, que será liberado entre 25 de maio e 8 de junho, conforme o número final do cartão do benefício (sem considerar o dígito após o traço).

Segundo o governo, a medida contempla segurados que, em 2026, receberam benefícios como aposentadoria, pensão por morte, auxílio-acidente, auxílio por incapacidade temporária, salário-maternidade e auxílio-reclusão. A segunda parcela corresponde à diferença do valor total do 13º, já que a primeira equivale a 50% do benefício.

Ao todo, a antecipação deve injetar cerca de R$ 78,2 bilhões na economia, sendo aproximadamente R$ 39 bilhões apenas nesta etapa.

Não têm direito ao 13º salário antecipado os beneficiários do BPC (Benefício de Prestação Continuada) e da Renda Mensal Vitalícia.

Calendário de pagamento da 2ª parcela

Final 1: 25 de maio

Final 2: 26 de maio

Final 3: 27 de maio

Final 4: 28 de maio

Final 5: 29 de maio

Final 6: 1º de junho

Final 7: 2 de junho

Final 8: 3 de junho

Final 9: 5 de junho

Final 0: 8 de junho

Para consultar o valor exato, o segurado pode acessar o aplicativo ou site Meu INSS, entrar com CPF e senha e verificar o extrato de pagamento.

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