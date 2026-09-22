INSS prorroga por mais um ano regra que permite auxílio-doença de até 90 dias sem perícia presencial
Prazo máximo do benefício soma todos os afastamentos concedidos pelo sistema de análise documental à distância
O governo federal prorrogou por um ano a regra que permite a duração máxima de até 90 dias do benefício por incapacidade temporária — antigo auxílio-doença — concedido via Atestmed, sistema que permite o envio da documentação médica pela internet (via Meu INSS), sem a necessidade de perícia médica em agência da Previdência Social.
A medida está na Portaria Conjunta do Ministério da Previdência Social e do Instituto Nacional do Seguro Social ( INSS) publicada nesta segunda-feira (dia 21), em edição extra do Diário Oficial da União.
A medida que ampliou de 60 dias para 90 dias a duração máxima do auxílio-doença concedido via Atestmed duraria até este mês. De acordo com a portaria, o tempo limite ampliado passa a valer até setembro de 2027.
Caso o período seja superado, os benefícios estarão sujeitos à realização de perícia presencial ou com uso de telemedicina.
O limite do Atestmed mudou várias vezes em menos de um ano. O governo reduziu para 30 dias o limite de duração do benefício concedido exclusivamente com base em atestado médico, mas permitiu que o prazo fosse ampliado por ato da administração. Em dezembro, uma portaria elevou o teto para 60 dias temporariamente. Em março, veio a ampliação para 90 dias, que agora foi prorrogada.
Criado em 2023, o Atestmed foi uma aposta do governo para agilizar a concessão de benefícios e reduzir filas no INSS.
Mesmo sem a CAT, o perito pode reconhecer que a doença tem origem no trabalho, pelo chamado Nexo Técnico Previdenciário. O enquadramento como acidentário garante ao empregado, entre outros direitos, estabilidade de 12 meses no emprego após o fim do benefício.
O diretor do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP), Diego Cherulli, aponta que há diferenças quando o afastamento é causado por causa de um acidente de trabalho:
— Se for um acidente do trabalho, a pessoa tem uma série de garantias quando ele é empregado. Se ele for contribuinte individual, não muda nada.
O valor do auxílio é o mesmo, independentemente da causa. Por outro lado, o empregado afastado por acidente ou doença ligada ao trabalho não pode ser demitido por 12 meses após voltar ao emprego. Durante o afastamento, a empresa também é obrigada a continuar depositando o FGTS, o que não acontece no auxílio-doença comum. Além disso, o benefício acidentário não exige a carência de 12 contribuições ao INSS.
O atestado deve conter obrigatoriamente: nome completo do paciente, data de emissão, Classificação Internacional de Doenças (CID) ou diagnóstico por extenso, assinatura e carimbo do médico com CRM, além do prazo estimado de repouso.
Após análise, feita à distância, os peritos emitem parecer e o resultado da perícia também é informado pelo Meu INSS. Caso o documento apresente rasuras ou informações incompletas, o sistema ainda poderá encaminhar o segurado para uma perícia presencial.