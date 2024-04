A- A+

BPC INSS realiza mutirão de perícia on-line no Nordeste a partir desta segunda (22) Ação com telemedicina permitirá a realização de até 15 mil atendimentos por mês em 106 agências da Previdência Social nos nove estados da região

O Ministério da Previdência Social e o Instituto Nacional do Seguro Social dão início, a partir desta segunda-feira (22), a um mutirão para os requerentes do Benefício de Prestação Continuada (BPC) à pessoa com deficiência, utilizando a telemedicina para realização de perícia médica.



A ação contemplará 106 unidades da região, que não têm esse atendimento de forma presencial e permitirá a abertura de, aproximadamente, 15 mil vagas mensais.

O mutirão faz parte do Programa de Enfrentamento à Fila da Previdência Social e acontecerá nos nove estados da região, priorizando municípios do interior, onde os segurados precisam deslocar-se vários quilômetros, até outra cidade, para realizar a perícia.



O objetivo é acelerar a resposta do INSS para quem solicitou o BPC à pessoa com deficiência.

Como vai funcionar?

Para os requerentes, o processo é o mesmo da perícia presencial: comparecer à agência da Previdência Social na data e hora do seu agendamento e seguir o mesmo fluxo dentro da unidade. Os agendamentos podem ser realizados pelo requerente por meio dos canais de atendimento – central telefônica 135 e o Meu INSS (app ou site).

“Utilizar a telemedicina traz uma perspectiva muito boa para o trabalho que já estamos realizando, com foco em diminuir a espera de muitas famílias por uma resposta para o pedido de BPC à pessoa com deficiência. Teremos um acréscimo de, aproximadamente, 15 mil vagas por mês. Além disso, esse esforço conjunto com o Ministério e a Perícia Médica Federal ampliará o número de municípios alcançados e reforça nossa preocupação com a população que, antes, precisaria deslocar-se por vários quilômetros”, pontuou o superintendente regional do INSS no Nordeste, Caio Figueiredo.

