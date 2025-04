INSS: saiba como cancelar o desconto de sindicatos feito nas aposentadorias e pensões

A- A+

A Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União (CGU) fizeram, nesta quarta-feira, operação para combater um esquema nacional de descontos associativos não autorizados feitos por sindicatos em aposentadorias e pensões.



As entidades cobraram de aposentados e pensionistas R$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024, segundo a PF e a CGU.



O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social ( INSS), Alessandro Stefanutto, foi afastado do cargo por decisão judicial. Ele foi alvo de buscas no gabinete e em sua residência.

Conforme O Globo mostrou no último dia 14, a arrecadação dos sindicatos no governo do presidente Lula por meio de mensalidades descontadas diretamente dos benefícios previdenciários cresceu de forma significativa nos últimos dois anos. Se em 2022 esse tipo de desconto realizado nas aposentadorias e pensões chegou a R$ 30,7 milhões, no ano passado o número quase triplicou, alcançando R$ 88,6 milhões arrecadados por 37 entidades.

Saiba como cancelar a dedução

Os aposentados e pensionistas do INSS que tiverem desconto de mensalidade associativa no extrato de pagamentos (contra- cheque) podem pedir a exclusão do débito de forma automática pelo aplicativo ou site Meu INSS.

O benefício ficará bloqueado para novos descontos até que o segurado faça o desbloqueio.

O primeiro passo é acessar o Meu INSS com login e senha. Depois, na página inicial, selecione "Novo pedido". No campo de busca (onde tem a lupa) escreva "Excluir mensalidade".

Vão aparecer opções: selecione "Excluir mensalidade de associação ou sindicato no benefício". Clique em "Atualizar" para conferir e atualizar seus dados, se necessário.

Após atualizar os dados, selecione "Avançar". Leia as instruções e escolha "Avançar". Informe os dados solicitados e clique em "Avançar". Anexe os documentos (se for necessário) e vá em "Avançar". Selecione a agência de relacionamento com o INSS e escolha "Avançar".

Para chegar ao fim do processo, confira os dados informados no requerimento. Clique em "Declaro que li e concordo com as informações acima" e clique em "Avançar':

Caso o aposentado ou pensionista queira o estorno de des- contos indevidos em seus benefícios realizados por entidades associativas, ele pode entrar em contato direto pelo 0800, que aparece ao lado do nome da entidade no seu contracheque.

Veja também