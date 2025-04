INSS: saiba como descobrir se houve desconto ilegal na aposentadoria ou pensão

A- A+

A Polícia Federal (PF) e a Controladoria Geral da União ( CGU) deflagraram operação, nesta quarta-feira, contra descontos indevidos em aposentadorias e pensões do pagas pelo Instituto Nacional do Seguro Social ( INSS)

As entidades cobraram de aposentados e pensionistas R$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024, segundo a PF e a CGU. O presidente INSS, Alessandro Stefanutto, foi afastado do cargo por decisão judicial. Ele foi alvo de buscas no gabinete e em sua residência.

Foram cumpridos 211 mandados judiciais de busca e apreensão, ordens de sequestro de bens no valor de mais de R$ 1 bilhão e seis mandados de prisão temporária no Distrito Federal e nos estados de Alagoas, Amazonas, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo e Sergipe. A operação é intitulada "Sem desconto".

Conforme O Globo mostrou no último dia 14, a arrecadação dos sindicatos no governo do presidente Lula por meio de mensalidades descontadas diretamente dos benefícios previdenciários cresceu de forma significativa nos últimos dois anos

O que é o desconto sindical?

O desconto sindical no INSS é uma mensalidade associativa que pode ser cobrada de aposentados e pensionistas. O desconto necessita de prévia autorização expressa do titular do benefício previdenciário.

Como funciona o desconto ilegal?

Segundo os investigadores, o esquema funcionaria assim: as entidades descontavam irregularmente parte de mensalidades associativas — que são pagamentos recorrentes — aplicadas sobre benefícios previdenciários. Esses descontos não teriam sido autorizados pelos aposentados.

O desconto não autorizado pode acontecer por meio de acesso aos dados sigilosos de aposentadorias e pensões dos segurados. A prática também pode acontecer por meio da fraude da assinatura eletrônica e documentação de filiação do segurado à uma entidade como associações e sindicatos

Como conferir se há desconto ilegal?

Para saber se houve desconto, é necessário acessar a conta no portal Gov.br e acessar o campo de extrato de benefício no aplicativo ou site do Meu INSS.

O extrato deve mostrar todos os descontos feitos na aposentadoria do segurado, identificando se foi por mensalidade associativa ou crédito consignado.Veja abaixo:

Acesse o aplicativo ou site Meu INSS

Faça login com CPF e senha do Gov.br

Na página inicial, clique em "Extrato de benefício"

Depois, clique sobre o número do seu benefício

Será aberto o extrato com informações sobre o valor do benefício e eventuais descontos.

E se houver um desconto não autorizado?

Caso não reconhça o desconto realizado no benefício, o segurado deve acessar o site ou aplicato do Meu INSS ou pela Central 135 e solicitar o serviço "excluir mensalidade associativa". Confira o passo a passo:

Entre no Meu INSS (site gov.br/meuinss ou aplicativo para celular)

Faça login com CPF e senha do Gov.br

Vá em "Serviços", em "Mais acessados"

Clique no botão "Novo pedido"

Digite no campo de busca "Excluir mensalidade"

Clique no nome do serviço/benefício

Leia o texto que aparece na tela e avance seguindo as instruções

Como evitar novos descontos?

O Meu INSS também possibilita o serviço de bloqueio de novos descontos em seu site e aplicativo. Veja abaixo:

Acesse o Meu INSS (site gov.br/meuinss ou aplicativo para celular)

Faça o login pelo CPF e a senha da sua conta Gov.br

No campo de pesquisa da página inicial, digite "solicitar bloqueio ou desbloqueio de mensalidade"

Na lista, clique no nome do serviço/benefício

Leia o texto que aparece na tela e avance seguindo as instruções

