INSS: sindicato alvo da PF enviou R$ 26 milhões fracionados a 15 pessoas e empresas, aponta Coaf

A Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura (Contag), alvo da Polícia Federal (PF) por suspeita de descontos irregulares em aposentadorias e pensões, repassou a 15 pessoas e empresas R$ 26 milhões de maneira fracionada.

É isso que aponta um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) que consta de decisão da Justiça Federal que autorizou a deflagração de uma operação de busca e apreensão contra dirigentes dessa entidade.

Donos de locadoras de veículos, de empresas de buffet e até advogados estão entre os beneficiados com parte dos recursos desviados de aposentadorias do INSS por meio de descontos associativos irregulares, de acordo com a decisão.

A Polícia Federal (PF) e a Controladoria-Geral da União (CGU) deflagraram na semana passada uma megaoperação para combater descontos não autorizados em aposentadorias e pensões pagas pelo INSS.

O chefe do órgão, Alessandro Stefanutto, foi afastado do cargo por decisão judicial e depois demitido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A operação, que envolveu centenas de policiais e auditores, foi autorizada pela Justiça do Distrito Federal para combater um esquema nacional de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões.

As investigações apontam que a soma dos valores descontados chega a R$ 6,3 bilhões, entre 2019 e 2024, mas ainda será apurado qual porcentagem foi feita de forma ilegal.

As investigações apontaram que havia descontos sobre valores pagos mensalmente pelo INSS como se os beneficiários tivessem se tornado membros de associações de aposentados, quando, na verdade, não haviam se associado nem autorizado os descontos.

Após a operação, o governo suspendeu todos os acordos que previam desconto nas aposentadorias.

