Qui, 21 de Agosto

quinta21/08/2025
INSS suspende contratos de benefícios com Crefisa por irregularidades como coação de aposentados

Empresa ainda não se manifestou sobre decisão

INSS suspende contratos de benefícios com Crefisa por irregularidades como coação de aposentados e venda casadaINSS suspende contratos de benefícios com Crefisa por irregularidades como coação de aposentados e venda casada - Foto: José Cruz/Agência Brasil

O INSS suspendeu preventivamente os contratos com a operadora financeira Crefisa para o pagamento de benefícios após identificar irregularidades como coação de aposentados e pensionistas. A empresa ainda não se manifestou sobre a decisão.

A Crefisa foi vencedora em 25 dos 26 lotes disponíveis para o pagamento de novos benefícios no último leilão realizado, em 2024.

Segundo o INSS, a decisão pela suspensão cautelar foi tomada após identificar “reiteradas reclamações” registradas por diferentes canais de ouvidoria.

Entre as principais irregularidades identificadas, estão:

Dificuldade ou impedimento no recebimento do benefício: registros de atrasos, recusas de pagamento e limitações para saque;

Coação para a abertura de conta corrente e venda casada de produtos;

Falta de estrutura adequada nas agências bancárias: filas extensas, ausência de caixas eletrônicos (ATMs) e inadequação do espaço físico;

Portabilidades indevidas e não autorizadas;

Falta de um sistema de triagem e emissão de senhas;

Falta de informações claras e atendimento inadequado.

Por ser medida cautelar, a suspensão se aplica aos novos pagamentos de benefícios. Desse modo, as aposentadorias e pensões de beneficiários que já recebem o benefício pela empresa não são afetadas.

Segundo o INSS, a suspensão foi aplicada pois é "necessária para cessar as irregularidades e salvaguardar o interesse público, até a conclusão definitiva dos processos de apuração".

“O INSS não compactua com práticas que acarretem prejuízos ou desconfortos aos beneficiários, especialmente àqueles em situação de vulnerabilidade social. A transparência e a segurança no atendimento são princípios irrenunciáveis na relação com os segurados”, escreve o órgão em nota.

