PAGAMENTOS INSS suspende contratos de benefícios com Crefisa por irregularidades como coação de aposentados Empresa ainda não se manifestou sobre decisão

O INSS suspendeu preventivamente os contratos com a operadora financeira Crefisa para o pagamento de benefícios após identificar irregularidades como coação de aposentados e pensionistas. A empresa ainda não se manifestou sobre a decisão.

A Crefisa foi vencedora em 25 dos 26 lotes disponíveis para o pagamento de novos benefícios no último leilão realizado, em 2024.

Segundo o INSS, a decisão pela suspensão cautelar foi tomada após identificar “reiteradas reclamações” registradas por diferentes canais de ouvidoria.

Entre as principais irregularidades identificadas, estão:

Dificuldade ou impedimento no recebimento do benefício: registros de atrasos, recusas de pagamento e limitações para saque;

Coação para a abertura de conta corrente e venda casada de produtos;

Falta de estrutura adequada nas agências bancárias: filas extensas, ausência de caixas eletrônicos (ATMs) e inadequação do espaço físico;

Portabilidades indevidas e não autorizadas;

Falta de um sistema de triagem e emissão de senhas;

Falta de informações claras e atendimento inadequado.

Por ser medida cautelar, a suspensão se aplica aos novos pagamentos de benefícios. Desse modo, as aposentadorias e pensões de beneficiários que já recebem o benefício pela empresa não são afetadas.

Segundo o INSS, a suspensão foi aplicada pois é "necessária para cessar as irregularidades e salvaguardar o interesse público, até a conclusão definitiva dos processos de apuração".

“O INSS não compactua com práticas que acarretem prejuízos ou desconfortos aos beneficiários, especialmente àqueles em situação de vulnerabilidade social. A transparência e a segurança no atendimento são princípios irrenunciáveis na relação com os segurados”, escreve o órgão em nota.

