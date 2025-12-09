A- A+

INSS INSS suspende descontos em empréstimos consignados vinculados ao Banco Master Medida já gerou bloqueio de R$ 27 milhões até esta terça

O Instituto Nacional de Segurança Social (INSS) suspendeu o repasse dos valores descontados de empréstimos consignados e cartões de crédito nos benefícios vinculados ao Banco Master.

A medida foi assinada pelo presidente do INSS, Gilberto Waller Júnior, no último dia 26. Na prática, isso quer dizer que a instituição vai bloquear os repasses de aposentadorias que já têm o seu benefício vinculado ao Master. Até esta terça, R$ 27 milhões foram bloqueados.

A decisão aconteceu pouco mais de uma semana após a Polícia Federal prender Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master. Procurado, o Master não retornou até a última atualização desta matéria.

Vorcaro é o principal alvo da investigação que mira uma organização criminosa que teria promovido fraudes financeiras com prejuízo de pelo menos R$ 10 bilhões na venda de créditos falsos pelo Master ao BRB.

Na decisão por medida cautelar, o INSS afirma que a medida é necessária para evitar “possíveis irregularidades e resguardar o interesse público, até a conclusão definitiva do processo de apuração.”

Ou seja, a suspensão deve permanecer até a conclusão do processo aberto pelo INSS para apurar possíveis irregularidades no Acordo de Cooperação Técnica (ACT) celebrado com o Banco Master.

No consignado, as parcelas do empréstimo são descontadas diretamente no salário do trabalhador que opta por essa linha de crédito. Com um risco de calote baixo, os juros são os menores praticados no mercado.

Desde outubro o INSS já havia decidido não renovar o ACT com o Banco Master, proibindo que a instituição fizesse novas contratações.

