Qui, 16 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta16/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
inss

INSS suspende novos consignados do Banco Inter e mais 3 instituições

O órgão enfatizou que as decisões são necessárias para "cessar as irregularidades e salvaguardar o interesse público, até a conclusão definitiva dos processos de apuração"

Reportar Erro
Governo já devolveu R$ 1,29 bi a aposentados lesados por descontos.Governo já devolveu R$ 1,29 bi a aposentados lesados por descontos. - Foto: INSS/Divulgação

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) publicou quatro suspensões cautelares de novas averbações de consignado para aposentados e pensionistas, proibindo operações do Banco Inter, Paraná Banco, Facta Financeira e Cobuccio Sociedade de Crédito Direto.

Os quatro despachos, publicados no Diário Oficial da União (DOU), citam descumprimento dos Acordos de Cooperação Técnica firmados com o INSS. O órgão enfatizou que as decisões são necessárias para "cessar as irregularidades e salvaguardar o interesse público, até a conclusão definitiva dos processos de apuração".

Em nota, o Banco Inter se posicionou sobre a proibição determinada pelo INSS. 

"O Inter esclarece que foi surpreendido com a suspensão cautelar de novos consignados pelo INSS e informa que está contato com o Instituto para entender os motivos da decisão. O Inter reforça ainda seu compromisso com a transparência e o respeito aos clientes, especialmente aposentados e pensionistas."

Leia também

• INSS suspende pagamento bônus para reduzir fila; entenda

• Fraude no INSS: bloqueio de valores ligados a sindicato soma R$ 389 mi

• Frei Chico: CPI do INSS votará convocação de irmão de Lula para depoimento

Na semana passada, o INSS também proibiu o Banco Master de conceder empréstimos consignados a aposentados e pensionistas, decisão que foi tomada diante de um "volume expressivo" de reclamações.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter