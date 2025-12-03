A- A+

Agibank INSS suspende novos créditos consignados pelo Agibank por graves irregularidades Suspensão será mantida até a apuração completa da CGU

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) suspendeu nesta terça-feira por tempo indeterminado, o recebimento de novas averbações de crédito consignado do Banco Agibank.

A decisão foi fundamentada em auditoria da Controladoria-Geral da União que constatou a existência de contratos registrados sem consentimento expresso dos beneficiários e irregularidades em milhares de operações da instituição.

Entre os achados mais graves que motivaram a suspensão, estão contratos pós-óbitos, refinanciamento fraudulento e padrão de irregularidade.



O caso foi encaminhado para a Polícia Federal e para a Corregedoria do INSS. A suspensão será mantida até que os achados da CGU sejam apurados em processo administrativo, assegurada ampla defesa e contraditório.

