INSS suspende novos créditos consignados pelo Agibank por graves irregularidades

Suspensão será mantida até a apuração completa da CGU

Fachada do prédio do INSS em Brasília Fachada do prédio do INSS em Brasília  - Foto: Divulgação/INSS

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) suspendeu nesta terça-feira por tempo indeterminado, o recebimento de novas averbações de crédito consignado do Banco Agibank.

A decisão foi fundamentada em auditoria da Controladoria-Geral da União que constatou a existência de contratos registrados sem consentimento expresso dos beneficiários e irregularidades em milhares de operações da instituição.

Entre os achados mais graves que motivaram a suspensão, estão contratos pós-óbitos, refinanciamento fraudulento e padrão de irregularidade.

O caso foi encaminhado para a Polícia Federal e para a Corregedoria do INSS. A suspensão será mantida até que os achados da CGU sejam apurados em processo administrativo, assegurada ampla defesa e contraditório.

