INSS vai abrir investigação contra entidades investigadas por fraudes em aposentadorias e pensionist

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vai abrir procedimentos de responsabilização contra as entidades suspeitas de desviarem recursos de aposentados e pensionistas por meio de descontos não solicitados.

O anúncio foi feito nesta sexta-feira pela Advocacia-Geral da União (AGU).

O instrumento que será utilizado é um Processo Administrativo de Responsabilização (PAR), previsto na Lei Anticorrupção.

O novo presidente do INSS, Gilberto Waller Júnior, anunciou a decisão durante reunião realizada nesta sexta na AGU, de um grupo especial criado para combater as suspeitas de fraudes no INSS.

A AGU também anunciou que uma proposta de ressarcimento aos aposentados e pensionistas alvos dos desvios está em fase final de elaboração.

A previsão é que o plano seja enviado na próxima semana à Casa Civil.

Entenda a investigação

A Polícia Federal (PF) e a Controladoria-Geral da União (CGU) deflagraram na semana passada uma megaoperação para combater descontos não autorizados em aposentadorias e pensões pagas pelo INSS.

O chefe do órgão, Alessandro Stefanutto, foi afastado do cargo por decisão judicial e depois demitido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Nesta sexta-feira, foi a vez do ministro da Previdência, Carlos Lupi (PDT), entregar o cargo, pressionado pela crise dos descontos indevidos.

Sindicatos e associações cobraram de aposentados e pensionistas descontos nos seus pagamentos entre 2019 e 2024. A Polícia Federal e a Controladoria Geral da União apontam, entretanto, que a permissão para os descontos eram fraudadas.

Com isso, milhares de pessoas tinham parte de suas aposentadorias descontadas sem sua autorização.

Com isso, a arrecadação dos sindicatos no governo do presidente Lula por meio dessas mensalidades aumentou de forma significativa nos últimos dois anos.

Os investigadores calcularam que o valor do prejuízo pode chegar a mais de R$ 6 bilhões.

