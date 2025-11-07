A- A+

orçamento INSS vai receber mais R$ 224 milhões para agências, mas programa de bônus segue suspenso Pagamento extra a funcionários foi desenhado para ajudar a reduzir a fila do instituto

O Ministério da Previdência conseguiu a liberação de R$ 217 milhões do Orçamento da União para manter as agências do INSS em funcionamento. Os recursos serão usados para regularizar contratos, como Central 135, e serviços de vigilância, água e telefone.



Mas ainda faltam R$ 89 milhões para que o programa de pagamento de bônus aos servidores possa ser reaberto nos meses de novembro e dezembro.

O bônus por objetivo acelerar a revisão de pagamento e análise de requerimentos que estão na fila do INSS. Foram destinados ao programa R$ 100 milhões, mas a verba acabou em menos de três meses.

Para evitar que os servidores ficassem sem receber pelo serviço prestado nos últimos dias de setembro, o Ministério realocou R$ 7 milhões dos recursos destinados pelo programa à perícia médica. O valor será pago neste mês.

O aperto nas contas do INSS ocorre em outras áreas da administração pública federal em função de corte no Orçamento para cumprir as metas fiscais neste ano. Segundo técnicos da Previdência, houve um corte de cerca de R$ 500 milhões nos recursos da pasta.

Veja também