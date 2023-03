INSS volta a pedir ao STF suspensão de processos de "revisão da vida toda"

A- A+

O Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) voltou a pedir que o Supremo Tribunal Federal (STF) suspenda todos os julgamentos que envolvam a chamada "revisão da vida toda" até que o julgamento sobre o tema seja concluído em definitivo.

No ano passado, o plenário do STF decidiu que o mecanismo da “revisão da vida toda” é constitucional. Isso significa que todas as contribuições previdenciárias feitas ao INSS pelos trabalhadores no período anterior a julho de 1994 podem ser consideradas no cálculo das aposentadorias, o que pode aumentar os rendimentos de parte dos aposentados.

Em fevereiro, no entanto, o INSS afirmou que tem "total disposição" de cumprir a decisão, mas pediu a suspensão de processos porque anda é possível apresentar recurso contra o julgamento, e que por isso o entendimento pode ser modificado.

Entretanto, o relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, determinou que o INSS deveria apresentar um cronograma explicando quando pretende começar a cumprir a decisão. O ministro ressaltou que somente irá analisar o pedido de suspensão após a apresentação desses dados.

Em manifestação enviada na segunda-feira, o INSS afirmou que só poderá "apresentar um cronograma minimamente factível" quando conhecer os termos exatos da decisão, o que ocorre quando é publicado o acórdão do julgamento.

O instituto ainda alega que os processos de revisão que têm ocorrido em instâncias inferiores consomem de "maneira desorganizada a capacidade operacional do INSS", e por isso pedem a suspensão deles.

