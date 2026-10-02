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eleições 2026 INSS: votar nas eleições vale como prova de vida de aposentados e demais beneficiários Voto garante a manutenção de benefícios previdenciários e BPC de forma automática. INSS vai alertar cidadãos sobre realização da prova de vida via Whatsapp

O comparecimento para votar no primeiro turno das eleições, neste domingo, dia 4 de outubro, é válido para a verificação no processo de prova de vida de aposentados, pensionistas e demais beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social ( INSS).

O procedimento de revisão anual, focado em identificar se o titular do benefício previdenciário ou assistencial continua vivo para garantir a manutenção de pagamentos, abrange atualmente cerca de 40 milhões de beneficiários ativos.

—A prova de vida pode se dar por meio do comparecimento eleitoral. Então, se você for votar no dia das eleições, você já terá a prova de vida realizada. O INSS recebe esses dados e já computa como prova de vida — explica o ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, destacando a praticidade da medida.

O cruzamento de dados é feito sem nenhum pedido por parte do segurado e sem custo. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) envia os dados de comparecimento ao INSS, que registra automaticamente a prova de vida de quem votou.

A prova de vida passou por modificações para reduzir filas, custos e transtornos que o antigo modelo presencial gerava, especialmente para idosos e pessoas com mobilidade reduzida.

A partir da Lei nº 13.846/2019, o comparecimento presencial deixou de ser a regra, estabelecendo que o próprio Estado deve buscar, de forma proativa, dados que confirmem a vivacidade do cidadão perante a administração pública. Já a Portaria INSS nº 1.408/2022 estabelece a votação nas eleições como um dos critérios de comprovação de vida.

O exercício do voto no dia do pleito atende a essa diretriz, dispensando o beneficiário que votou de realizar outras formas de comprovação.

— Além de simplificar a prova de vida a milhões de segurados, a medida também traz segurança ao pagamento de benefícios da Previdência Social — aponta a presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Ana Cristina Silveira.

A regra vale, inclusive, para quem não é mais obrigado a votar, como os eleitores com mais de 70 anos. Nesse caso, ir à seção eleitoral é opcional, mas quem comparecer também terá a comprovação registrada.

INSS vai alertar cidadãos sobre prova de vida

Durante esta semana, beneficiários do INSS vão receber informações, por meio de mensagem enviada pela caixa postal do gov.br e pelo WhatsApp do Governo do Brasil, de como realizar a atualização da prova de vida.

O aviso está sendo enviado para todos os cidadãos que estão com a comprovação de vida vencida ou prestes a vencer.

A mensagem enviada por meio do canal gov.br comunica o beneficiário sobre as formas de realização da prova de vida:

comparecer a uma perícia médica do INSS;

comparecer a uma agência do banco pagador do benefício;

ir à tela “Serviços” e “Prova de Vida” no aplicativo Meu INSS;

votar nas eleições;

atualizar o CadÚnico.

A autenticidade da informação é garantida pelo selo azul de conta verificada da conta do Governo do Brasil no WhatsApp e, também, pelo recebimento da mesma mensagem diretamente na caixa postal do aplicativo gov.br.

Ordem dos votos nas eleições 2026 : Veja a sequência na urna

Cuidado com golpes

Em hipótese alguma será pedido algum dado do cidadão ou enviado link direcionando para uma suposta regularização da prova de vida.

É preciso desconfiar de qualquer mensagem recebida fora dos canais oficiais do Governo ou do INSS que solicite acesso para verificar saldos ou atualizar dados, por exemplo. O governo não realiza atendimentos, solicita dados pessoais (como CPF e endereço) nem realiza cobranças ou pedidos de pagamento via WhatsApp. É preciso ficar atento.

Cruzamento de dados e sistema automático

Para os casos em que o cidadão não comparecer ao pleito eleitoral, o INSS continua utilizando o sistema SIRIS, que coleta diversas fontes de dados do governo em busca de outros eventos comprobatórios, como a emissão de documentos, movimentações registradas em cadastros oficiais ou atendimentos realizados em serviços públicos. Encontrado qualquer um desses registros, a Prova de Vida é atualizada sem que o segurado precise agir.

Dúvida: Quem não votou nas últimas eleições em 2024 pode votar em 2026?

O aposentado ou pensionista só é convocado a regularizar a situação quando nenhuma dessas fontes confirma que ele está vivo. Para saber se a comprovação já foi feita, basta consultar o aplicativo ou o site Meu INSS, ou ligar para a Central 135.

Números do cruzamento eleitoral

A base de dados do TSE teve contribuição significativa para a prova de vida em 2024. Naquele ano, cinco milhões de beneficiários tiveram a prova de vida feita por meio da ida às urnas.

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