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Aviação Instabilidade em GPS afeta voos da Azul com aeronaves da Embraer Foram relatados voos cancelados e atrasados na noite da terça-feira (22) nos aeroportos de Brasília, Congonhas (São Paulo) e Santos Dumont (Rio de Janeiro)

A companhia aérea Azul afirmou na terça-feira, 22, que uma instabilidade global no sistema de GPS afetou a operação da frota de aeronaves Embraer E2. A Embraer, fabricante dos aviões, disse que a ocorrência não compromete a segurança dos voos e que acompanha a situação de perto junto às companhias aéreas e ao fabricante do equipamento.

Por precaução, a Azul disse que está adotando medidas operacionais que podem resultar em ajustes na malha e nos horários de alguns voos. "A empresa orienta que os clientes com voos impactados verifiquem o status de sua reserva nos canais oficiais da companhia antes de se dirigir ao aeroporto", informou.

Foram relatados voos cancelados e atrasados na noite da terça-feira (22) nos aeroportos de Brasília, Congonhas (São Paulo) e Santos Dumont (Rio de Janeiro).

A Embraer afirmou, em nota, que foi notificada sobre relatos de instabilidade no sistema de GPS que afetam alguns tipos de aeronaves, entre eles o E2. Embora a ocorrência possa afetar a programação operacional das companhias aéreas, não há impacto na segurança dos voos, segundo a fabricante.

A empresa disse que está fornecendo suporte técnico aos clientes e adotando as medidas necessárias para resolver a questão. A frota global de aeronaves E2 dispõe de sistemas e procedimentos de navegação que permitem a operação mesmo em condições de instabilidade no sistema GPS, garantindo a segurança dos voos e o cumprimento dos requisitos estabelecidos pelas autoridades de aviação civil.

A Latam afirmou que não registrou anormalidades em seus voos. A Gol informou que não opera aeronaves deste modelo.

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