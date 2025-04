Instagram amplia restrições em contas de adolescentes e diz que travas atingem 54 milhões de contas

A- A+

A Meta anunciou nesta terça-feira que irá aplicar novas restrições para contas de adolescentes no Instagram e expandir os recursos de proteção para o Facebook e o Messenger. Pela primeira vez, a empresa de redes sociais também divulgou o alcance do sistema de bloqueios, que atinge 54 milhões de contas globalmente.

A principal novidade no Instagram é a proibição de transmissões ao vivo por usuários com menos de 16 anos, que só poderão fazer "lives" com autorização dos pais. Os adolescentes também não poderão desativar o filtro automático da plataforma que borra imagens com suspeita de nudez, recebidas por mensagens diretas.

As regras fazem parte da chamada “Conta de Adolescente”, lançada no ano passado pela big tech em resposta à crescente pressão de autoridades, especialistas e da sociedade civil. O modelo passou a ser aplicado no Brasil no início deste ano. De acordo com a Meta, as novas regras, que valem para o mercado brasileiro, vão começara a aparecer para os usuários nos próximos dois meses.

Agora, o recurso será gradualmente ativado também no Facebook e no Messenger. O objetivo é limitar o contato de adolescentes com desconhecidos, restringir conteúdos sensíveis e oferecer aos pais ferramentas de supervisão. Inicialmente, a expansão acontecerá nos países que já têm o recurso "Conta de Adolescente", mas o objetivo da Meta é instituí-lo globalmente.

Com o lançamento de atualização, as contas de menores de 16 anos passam automáticamente a terem os bloqueios. As proteções incluem tornar as contas privadas por padrão, a restrição de mensagens diretas apenas a seguidores, e aplicação automática da versão mais rígida do filtro “Palavras Ocultas”, que barra termos ofensivos.

Já as ferramentas de supervisão permitem aos pais ver com quem os filhos conversaram nos últimos sete dias — embora o conteúdo das mensagens siga invisível —, além de definir limites de tempo de uso diário da rede social e restringir o funcionamento do aplicativo à noite ou durante o horário escolar.

Além do Brasil, a "Conta de Adolescente" está ativa nos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália, União Europeia e Índia. Parte das configurações só podem ser alteradas com autorização dos pais, que passam a ser associados ao perfil dos adolescentes. Desde a introdução da Conta de Adolescente, 97% dos jovens de 13 a 15 anos permaneceram com as restrições ativas, segundo a Meta

Para evitar que menores burlem as restrições, a empresa afirma que adota tecnologias que avaliam padrões de uso como parte da verificação de idade.

A empresa não informa publicamente quantos de seus 2 bilhões de usuários mensais são adolescentes. Também não divulga qual a quantidade de contas de cada país.

Ao divulgar as novas restrições, no entanto, a empresa afirmou que ao menos 54 milhões de adolescentes passaram a fazer parte da Conta de Adolescente desde setembro. O número considera o de usuários ativos mensais, ou seja, aqueles que fizeram login ou interagiram com a plataforma no último mês.

O reforço do controle parental vem após ao menos dois anos de pressão intensa sobre a Meta em relação aos danos das redes sociais para saúde mental e seguranças de crianças e adolescentes. Pelas regras da empresa, a idade mínima para abertura de uma conta é 13 anos.

Em 2023, dezenas de estados norte-americanos moveram processos contra a big techs, acusando-a de desenvolver produtos prejudiciais aos jovens. As denúncias ganharam força após o depoimento da ex-funcionária da Meta, Frances Haugen, que divulgou documentos internos apontando que a companhia tinha ciência de que o Instagram poderia agravar quadros de ansiedade e distúrbios alimentares em adolescentes, mas ignorou os alertas.

Veja também