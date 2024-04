Instagram anuncia novas medidas para proteger menores de chantagens com fotos íntimas

A- A+

A Meta anunciou nesta quinta-feira novas medidas no Instagram para proteger os menores de idade do chantagem com fotos íntimas através de uma função que irá desfocar os nus nas mensagens diretas.

"Dessa forma, o destinatário não será exposto involuntariamente a conteúdos íntimos e terá a opção de ver ou não a imagem", explicou à AFP Capucine Tuffier, responsável pela proteção da infância na Meta França.

Além disso, mensagens serão enviadas ao remetente e ao destinatário dessas imagens para conscientizá-los sobre o problema da chantagem com fotos íntimas, também conhecido como "sextorsão". "O objetivo é reduzir a criação e o envio desse tipo de imagens", afirmou Tuffier.

Além disso, uma vez que uma conta tenha sido identificada pelas ferramentas de inteligência artificial da Meta como uma possível fonte desse tipo de chantagem, suas interações com usuários menores de idade serão severamente restritas.



Por exemplo, não poderá enviar mensagens privadas para a conta de um menor, não terá acesso à lista completa de seguidores destes últimos e as contas de menores não aparecerão na barra de busca, detalhou Tuffier.

A Meta também alertará os jovens usuários se entrarem em contato com um possível chantagista. O menor será então encaminhado para um site dedicado chamado "Stop Sextorsão" e terá acesso a uma linha telefônica de ajuda em colaboração com associações.

Essas novas medidas serão testadas a partir de maio em um punhado de países da América Central e América Latina, antes de serem implementadas em todo o mundo nos próximos meses.

