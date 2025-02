Instagram aplica 'modo adolescente' no Brasil e limita perfis de menores de 18 anos; entenda mudança

A- A+

O Instagram começou, nesta terça-feira (11), a impor uma série de restrições no Brasil para usuários com menos de 18 anos. As contas, agora, serão privadas por padrão e terão limitações na troca de mensagens, entre outras limitações. Menores de 16 anos só poderão alterar as configurações com aprovação dos pais.

O ‘modo adolescente’, que será ativado automaticamente, faz parte de uma série de medidas promovidas pela Meta, dona do Instagram, em meio a pressões por mais proteção dos jovens nas redes, o que inclui medidas contra o uso excessivo das plataformas.

Chamado de 'Conta de Adolescente', o recurso foi anunciado no ano passado e já vinha sendo aplicado nos EUA, Reino Unido, Canadá, Austrália e União Europeia. Além do Brasil, um dos principais mercados do Instagram no mundo, as limitações passaram a valer nesta terça-feira também na Índia.

Com o ‘modo’ ativado, os perfis de usuários com menos de 18 anos ficarão privados, o que irá acontecer ao longo das próximas semanas. Isso significa que contas desconhecidas não poderão visualizar ou interagir as publicações, e novos seguidores precisarão ser aprovados manualmente.

O que vai mudar

A troca de mensagens para as contas também terá limitações. Adolescentes só poderão receber DMs (mensagens diretas) de pessoas que já seguem. O Instagram também irá ativar automaticamente a versão mais restritiva do recurso “Palavras Ocultas”, que filtra termos ofensivos em comentários e mensagens.

Outra restrição será aplicada na exibição de conteúdo que aparece para os adolescentes. O Instagram, segundo a Meta, passará a aplicar filtros mais rigorosos para reduzir a recomendação de postagens consideradas sensíveis, o que pode incluir violência, promoção de cirurgias estéticas e outros temas considerados inadequados.

O tempo de uso da rede social também será alvo de mais controle. Após 60 minutos de uso diário, o Instagram passará a enviar notificações incentivando o desligamento do aplicativo. Além disso, entre 22h e 7h, a empresa diz que ativará o “modo descanso”, que silencia notificações.

Controle parental

No caso dos adolescentes com menos de 16 anos, as configurações (como da conta privada) só poderão ser alteradas com autorização dos pais. Isso terá de ser feito a partir das ferramentas de controle parental da Meta.

Para ativar o recurso, o próprio adolescente deve iniciar o processo dentro do Instagram, aceitando o monitoramento dos pais. Após a ativação, qualquer alteração que reduza as restrições da conta dependerá de aprovação dos responsáveis.

A Meta também anunciou novos recursos para os pais que controlam atividade dos filhos no Instagram. A ferramenta de supervisão permitirá que os pais definam um limite diário de tempo de uso da rede social, além de restringir o acesso ao app em determinados horários, como durante a noite ou no período de aulas.

Além disso, os responsáveis também poderão ver com quem os adolescentes conversaram nos últimos sete dias. O conteúdo das mensagens, no entanto, seguirá oculto.

Verificação de idade

Para impedir que menores burlem as restrições, a empresa diz que irá utilizar diferentes métodos de verificação da idade, o que envolve tecnologias que analisam padrões de uso. Uma solução infalível para a verificação etária, no entanto, não parece estar disponível.

Em um comunicado publicado em português, a Meta diz que, por isso, defende que lojas de aplicativos, como a App Store e o Google Play, passem a ser responsáveis por verificar a idade dos usuários e exigir aprovação dos pais antes de permitir o download de redes por menores de 16 anos.

“Estamos pleiteando em todo o mundo que a legislação sobre segurança on-line para adolescentes inclua dispositivos que estabeleçam a verificação de idade e a aprovação dos pais em nível de sistema operacional/loja de aplicativos”, afirma a empresa. “Ao fazer isso, os legisladores ajudariam a criar um padrão consistente em todos os aplicativos”, alega.

