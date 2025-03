A- A+

TECNOLOGIA Instagram caiu? Usuários notam instabilidade no app nesta segunda Downdetector registrou 470 notificações de reclamações nesta tarde

O aplicativo do Instagram apresentou instabilidades para alguns usuários nesta segunda-feira. Às 16h07 (horário de Brasília), o site Downdetector, que monitora o funcionamento de plataformas online, registrou 470 notificações de reclamações.

No X, usuários reclamam de problemas com a aba de pesquisas do Instagram e apontam que o aplicativo caiu.



