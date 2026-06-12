A- A+

REDES SOCIAIS Instagram e Facebook apresentam instabilidade nesta sexta-feira (12) Problemas começaram a ser reportados na manhã desta sexta-feira e provocaram reclamações sobre dificuldades de acesso e carregamento de conteúdo

Os aplicativos do Instagram, Facebook e Discord apresentaram instabilidade na manhã desta sexta-feira (12), gerando uma onda de reclamações de usuários nas redes sociais. Segundo o site Downdetector, que monitora falhas em serviços digitais, os primeiros relatos começaram por volta das 10h40. Até o momento, os problemas ainda não haviam sido totalmente normalizados.

No X, antigo Twitter, internautas relataram dificuldades para carregar publicações no feed, acessar funções dos aplicativos e publicar conteúdo. As queixas se concentraram principalmente no Instagram, plataforma da Meta que registrou aumento significativo de notificações de falhas no Downdetector.

"A cada atualização, o Instagram e WhatsApp só pioram os bugs. Impressionante como conseguem", escreveu um usuário. Outro questionou a situação da plataforma: "Gente, o que aconteceu com o Instagram?"

Reclamações se espalham nas redes

Com a instabilidade, usuários recorreram ao X para verificar se o problema era generalizado. "Instagram tá fora? Tô tentando postar lá, mas não carrega", publicou um internauta. Outro ironizou a coincidência da falha ocorrer em uma data de grande movimentação nas redes sociais: "Instagram caiu logo hoje, no Dia dos Namorados. Que coisa boa".

Até a última atualização, a Meta não havia se pronunciado sobre a causa das falhas registradas por usuários no Brasil.

Veja também