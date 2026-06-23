A- A+

Tecnologia e Games Instagram, Facebook e WhatsApp apresentam instabilidade na tarde desta terça-feira (23) O Downdetector registrou mais de 5 mil reclamações sobre o Instagram

As plataformas da Meta apresentam instabilidade na tarde desta terça-feira (23). Os usuários do WhatsApp, Instagram e Facebook relatam dificuldades para acessar os serviços e utilizar algumas funcionalidades.

A instabilidade foi identificada pelo Downdetector, plataforma que monitora o funcionamento de sites e aplicativos. Até o início da noite, o serviço registrou mais de 6 mil reclamações relacionadas às três redes sociais. As queixas continuam aumentando.

O Instagram é a plataforma mais afetada, com pico de 4.990 notificações de falhas às 18h25. Entre os principais problemas relatados pelos usuários estão a impossibilidade de acessar o aplicativo e a indisponibilidade da linha do tempo.

O WhatsApp e Facebook também apresentam instabilidade. As queixas mais frequentes envolvem falhas no envio de mensagens, dificuldades de acesso pelo aplicativo móvel e problemas no carregamento das versões web.

A Folha de Pernambuco entrou em contato com a Meta, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

Veja também