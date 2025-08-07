A- A+

TECNOLOGIA Instagram lança repost de Reels e mapa com localização de amigos em tempo real. Veja como funciona Rede social reforça aposta em conectar pessoas mais chegadas por meio de novos recursos

Leia também

• Meta diz ter encerrado 6,8 milhões de contas no WhatsApp usadas para aplicar golpes

• Sexia: conheça IA recifense que dialoga sobre sexualidade e violência contra a mulher via WhatsApp

• Regulador italiano investiga Meta por sua ferramenta de IA para WhatsApp

O Instagram lançou novas funcionalidades nesta semana. Agora, usuários podem repostar conteúdos de terceiros em seus próprios feeds e aba do 'Reels'. A função vem sendo liberada aos poucos para os usuários, mas a Meta adverte que ela pode ainda não estar disponível para todos.

Além do recurso de "repost", a plataforma divulgou novas ferramentas que valorizam a conexão com pessoas mais próximas através da rede social. Veja o que mudou no Instagram e como usar as novas funcionalidades:

'Repost' de Reels no feed



Instagram lança 'repost' de Reels no feed — Foto: Reprodução/Instagram



Uma das novidades lançadas foi o recurso de repostagem de Reels, reproduzindo uma ferramenta antiga semelhante ao retuíte no X e uma cópia direta do recurso de repost do TikTok, seu principal concorrente.

Ele permite que os usuários repostem Reels públicos e postagens do feed. O conteúdo republicado aparece em uma aba dedicada chamada "republicações" no perfil do usuário.

Para usar o recurso, o usuário toca no ícone de repost e ainda pode adicionar um comentário à publicação por meio de um balão que aparece na tela.

"As republicações são creditadas ao autor original. Se você é um criador, isso significa que, se o seu conteúdo for republicado por outra pessoa, ele poderá ser recomendado aos seguidores dessa pessoa, mesmo que ela não siga você. Isso dá aos criadores a oportunidade de alcançar ainda mais pessoas", escreveu a publicação.

Mapa mostra onde estão seus amigos em tempo real



Novo recurso do Instagram permite ver localização de amigos em tempo real — Foto: Reprodução/Instagram





Outro recurso anunciado pelo Instagram é o lançamento de um mapa interativo. O recurso permite ver, em tempo real, a última localização ativa de amigos. Isso caso eles escolham compartilhar essa informação. Também é possível explorar publicações feitas em lugares específicos, como shows, restaurantes ou pontos turísticos.

O usuário poderá controlar toda essa experiência no aplicativo. Entenda:

O compartilhamento de localização é desativado por padrão. Ou seja, só funciona se o usuário ativar;

É possível escolher com quem compartilhar a localização: todos os amigos (seguidores mútuos), apenas amigos próximos, contatos específicos ou ninguém;

O usuário pode bloquear o compartilhamento em locais ou com pessoas específicas;

A localização é atualizada sempre que o app é aberto ou retomado em segundo plano

Pais e responsáveis também terão acesso a esses controles, caso tenham configurado a supervisão parental da conta de filhos adolescentes. Eles serão notificados se a função for ativada e poderão decidir se os jovens podem continuar usando o recurso, além de verem com quem seus filhos estão compartilhando a localização.

Mesmo que você opte por não compartilhar sua localização, é possível usar o mapa para explorar novos conteúdos a partir dele. Isso já era possível antes desta última atualização. Agora, será possível ver anotações de amigos com quem há conexão mútua (por até 24h).

O mapa do Instagram poderá ser acessado no topo da aba de mensagens diretas. O recurso já começou a ser liberado nos Estados Unidos e deve chegar a outros países em breve, segundo o blog da plataforma. Mas não está claro quando a funcionalidade chega ao Brasil.

Nova aba 'amigos'



Instagram lança nova aba 'Amigos' para ver reels curtidos por pessoas próximas — Foto: Reprodução/Instagram



Agora ficou mais fácil de ver o que os seus contatos estão curtindo ou comentando na rede. O Instagram está lançando uma nova aba no Reels chamada 'Amigos', ao lado da principal. Nela, é possível ver:

Reels públicos com os quais seus amigos interagiram;

Recomendações de Reels baseadas em interesses em comum com seus amigos;

Sugestões para iniciar conversas com base nessas interações.

Segundo a empresa, a aba "Amigos" ajuda a destacar o conteúdo das pessoas que mais importam para o usuário. A função começou a ser testada no início do ano e agora será implementada no mundo todo.

Também foram adicionados novos controles de privacidade, como ocultar suas curtidas e comentários no Reels e silenciar balões de atividade de pessoas específicas.

Veja também