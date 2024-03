Instagram supera TikTok como app mais baixado nos EUA

A- A+

O Instagram, plataforma de compartilhamento de fotos administrada pela Meta, com sede nos Estados Unidos, ultrapassou o TikTok em novos downloads de aplicativos no ano passado, ao capitalizar o sucesso dos vídeos curtos popularizado por seu concorrente chinês, informa o jornal Financial Times.

De acordo com a empresa de inteligência de mercado Sensor Tower, o número total de downloads de aplicativos do Instagram cresceu 20% em 2023, chegando a 768 milhões em todo o mundo, em comparação com o ano anterior. Enquanto isso, no mesmo período, os downloads do TikTok, de propriedade da chinesa ByteDance, sediada em Pequim, aumentaram apenas 4%, para 733 milhões.

O sucesso do Instagram, diz o FT, pode ser atribuído à introdução, em 2020, dos “reels”, um recurso que permite aos usuários compartilhar videoclipes curtos, se espelhando nos recursos de vídeo viral do TikTok, que fisgaram milhões de consumidores da Geração Z, atraídos pelo conteúdo envolvente da plataforma.

O jornal britânico aponta que já há sinais de que o crescimento do TikTok começou a se estabilizar pela primeira vez desde que foi lançado em 2016. Enquanto os usuários ativos mensais do Instagram atingiram 1,47 bilhão, com um aumento de 13 milhões no último trimestre de 2023, de acordo com a Sensor Tower, os usuários ativos do TikTok atingiram 1,12 bilhão, registrando um declínio de 12 milhões nos últimos três meses do ano passado.

Apesar do triunfo do Instagram em downloads de aplicativos, o TikTok continua a obter um melhor engajamento de seus mais de 1 bilhão de usuários ativos em todo o mundo, que gastaram uma média de 95 minutos no app chinês no quarto trimestre do ano passado, em comparação com 62 minutos no Instagram, 30 minutos no X (antigo Twitter) e 19 minutos no Snapchat.

Embora o TikTok tenha crescido rapidamente graças ao seu algoritmo que oferece aos usuários clipes que atendem às suas preferências com outros conteúdos virais, a Meta investiu no ano passado em inteligência artificial para reforçar seu sistema de recomendações.

Segundo a reportagem, o Instagram também se beneficiou da política da ByteDance de permitir que os usuários façam o download de vídeos com marca d'água do TikTok que podem ser compartilhados em diferentes plataformas de mídia social, originalmente projetadas para promover a visibilidade do aplicativo de propriedade chinesa.

Já a ByteDance tem no comércio eletrônico uma área de sucesso crescente, graças ao TikTok Shop, um recurso do aplicativo que permite às marcas vender produtos por meio de vídeos curtos, que gerou mais de US$ 1,1 bilhão em receita bruta de mercadorias nos EUA em 2023.

Estimativas da Sensor Tower citadas pelo FT apontam que, a ByteDance arrecadou mais de US$ 4 bilhões em receitas por meio de compras no aplicativo no ano passado, em comparação com US$ 143 milhões do Instagram.

Procuradas pelo Financial Times, Meta e TikTok não responderam aos pedidos de comentários.

