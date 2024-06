A- A+

finanças Instáveis, taxas de juros alternam pequenas altas e baixas no mercado futuro Com a agenda doméstica enxuta, o mercado brasileiro segue cauteloso com o quadro fiscal frágil

O mercado futuro de juros registraram oscilações em intervalos não muito extensos na manhã desta sexta-feira, 21, mas enfrenta alguma instabilidade, alternando sinais. Depois de ter registrado alta em toda a curva mais cedo, agora as taxas mostram viés de baixa em praticamente todos os vencimentos.



A queda está em sintonia com o enfraquecimento do dólar ante o real, embora os retornos dos Treasuries tenham voltado a subir, depois da divulgação de dados mais fortes que o esperado dos índices dos gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) norte-americanos.

Profissionais do mercado ouvidos pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) afirmam que há desconforto com os sinais de surgimento de uma "bolsa de apostas" com supostos nomes que estariam sendo analisados pelo governo para substituir Roberto Campos Neto na presidência do Banco Central, cujo mandato se encerra no final deste ano.



Às 11h44, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2025 tinha taxa de 11,610%, ante 10,622% de ontem. O DI para janeiro de 2026 projetava 11,22%, mesma taxa do ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2027 estava com taxa de 11,58% de 11,60% na quinta-feira. E a taxa de janeiro de 2029 era de 12,01%, de 12,04% ontem.

