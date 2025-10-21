A- A+

agroecologia Instituição de agroecologia abre chamada de compra para alimentos orgânicos de produtores de Olinda Projeto é realizado em conjunto com a prefeitura do município

Produtores de integrais e orgânicos de Olinda poderão, até sexta-feira (24), participar de uma chamada de compra da Serta, uma empresa de agroecologia, de Glória do Goitá.

O projeto é realizado pela empresa Serta, com a Prefeitura de Olinda e o Conselho Municipal do Idoso.

Durante 18 meses, produtos orgânicos serão comprados e disponibilizados para Instituições de Longa Permanência para Idoso (ILPI).

“Nossa atuação é no bem-estar dos idosos, com a oferta de alimentos saudáveis, sem contaminação de produtos químicos. Por isso, estamos procurando agricultores familiares para a compra desses produtos. Essa é uma forma de estimularmos o desenvolvimento do comércio local da cidade. Além disso, temos projeto para instalar espaço para produção desses alimentos nas próprias ILPIs. Você que tem sítio, comunidade, enfim, nos procure”, explicou o representante da Serta, Marcílio Pinto.

Os interessados em participar do fornecimento podem entrar em contato até sexta-feira (24), através do Whatsapp 997315759.





