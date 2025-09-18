Instituição promove Feira de Estágios e Empregos no Recife

A- A+

O Centro Universitário UniFBV Wyden realiza, no dia 25 de setembro, a Feira de Estágios e Empregos 2025.2. O evento começa às 18h e vai reunir empresas, profissionais e alunos em uma programação repleta de atividades voltadas para desenvolvimento de carreira, com uma expectativa de 400 visitantes, incluindo alunos e público externo. Serão mais de 200 vagas de estágio e emprego oferecidas.

Durante a feira, haverá palestra com aluna inspiração, painel com ex-alunos de sucesso, workshop de LinkedIn, simulação de entrevistas e stands de empresas parceiras, tendo 15 já confirmadas, como a ABRE, CIEE, NUDEP, Central de Talentos, IEL, Red Bull e a corretora de imóveis hub Nogueira. O grande destaque da programação é o escritório de advocacia Queiroz Cavalcanti. Além disso, os participantes terão acesso ao Speed Mentoring, um espaço para conversas rápidas com profissionais de diversas áreas, oferecendo dicas práticas e orientações sobre carreira.

“O objetivo é trazer uma nova visão para o aluno do que é o mercado de trabalho e como se destacar nele. Ao participar da feira ele pode ir muito além de conseguir apenas uma oportunidade de emprego/estágio, ele consegue ter uma virada de chave em sua vida profissional”, explicou Eduarda Gomes, representante da área de carreiras da Wyden, em Recife.

A programação também inclui fotos profissionais com maquiagem, o lançamento da plataforma Alumni e rodadas de networking. O objetivo é oferecer aos alunos ferramentas e conexões para ampliar suas oportunidades e aumentar a taxa de empregabilidade. ”A Feira de Estágios e Empregos 2025.2 reforça o compromisso da Wyden com o crescimento profissional e o sucesso de seus estudantes”, diz. A feira ocorrerá no dia 25 de setembro, das 18h às 21h, R. Jean Émile Favre, 422, no bairro da Imbiribeira, Recife. A entrada gratuita e aberta ao público.

*Com informações da assessoria



