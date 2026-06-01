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Instituições associadas terão de comunicar clientes sobre proteção do FGC em junho

Medida busca cumprir os termos da Resolução 4.688/2018 do Conselho Monetário Nacional

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Tema ganhou ainda mais urgência ao longo dos últimos meses, em meio aos efeitos da liquidação do Banco MasterTema ganhou ainda mais urgência ao longo dos últimos meses, em meio aos efeitos da liquidação do Banco Master - Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

As instituições financeiras associadas ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC) terão de enviar aos seus clientes informações sobre a proteção oferecida pelo mecanismo durante o mês de junho, reiterou o FGC em comunicado divulgado nesta segunda-feira, 1º de junho.

O conteúdo será redigido pelo Fundo, mas a divulgação ficará a cargo das próprias instituições, no meio de comunicação que preferirem.

A medida busca cumprir os termos da Resolução 4.688/2018 do Conselho Monetário Nacional (CMN). 

O objetivo é ampliar o conhecimento da sociedade sobre o funcionamento do FGC, incluindo quais produtos contam com a garantia, os limites de cobertura e as situações em que o pagamento podem acontecer, de acordo com a nota.

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O tema ganhou ainda mais urgência ao longo dos últimos meses, em meio aos efeitos da liquidação do Banco Master, que deixou um rombo de mais de R$ 50 bilhões no Fundo. 

O caso levou o Conselho Monetário Nacional (CMN) a endurecer as condições de uso do FGC pelas instituições, com normas focadas na qualidade dos ativos aplicados dos recursos captados pelas associadas. Agora, o setor também discute regras para ampliar a responsabilização das plataformas que distribuem os títulos.

No comunicado, o FGC reforça ainda que não oferece crédito ou empréstimos a pessoas físicas. "Dessa forma, qualquer abordagem em nome do Fundo oferecendo recursos, antecipações ou empréstimos deve ser considerada uma tentativa de golpe", alerta

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