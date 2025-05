A- A+

Empreendedorismo Instituto Assaí oferece curso gratuito para empreendedores do setor alimentício no Recife Capacitação será realizada na unidade Boa Viagem entre os dias 19 e 21 de maio; inscrições vão até o dia 15

O Instituto Assaí está com inscrições abertas até 15 de maio para um curso gratuito de Gestão de Negócios voltado a micro e pequenos empreendedores do setor alimentício.

A formação será realizada de forma presencial na unidade Assaí Boa Viagem, localizada na Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, nº 1818, no Recife.

O curso será ministrado nos dias 19, 20 e 21 de maio de 2025, com carga horária total de 12 horas. As aulas acontecerão em dois turnos: das 8h às 12h e das 14h às 18h, com 35 vagas por turma. As inscrições podem ser feitas neste link.

Conteúdo

A capacitação abordará temas como planejamento estratégico, finanças, precificação, fidelização de clientes e integração de canais de vendas. A metodologia foi desenvolvida pela Aliança Empreendedora e inclui vivências práticas, atividades em grupo e feedback individual.

“Empoderar pequenos empreendedores é fundamental para o desenvolvimento econômico das comunidades. Por meio deste curso, buscamos fornecer ferramentas que permitam melhorar a gestão, aumentar a competitividade e otimizar as vendas dos participantes”, destacou Fábio Lavezo, gerente de Sustentabilidade e Investimento Social do Assaí.

As vagas são limitadas.

