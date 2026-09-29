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Iniciativa Instituto BORA reúne mais de 70 projetos de inclusão no Nordeste Iniciativas ampliam oportunidades de renda e desenvolvimento profissional em diferentes frentes no Nordeste

O Nordeste é uma das regiões com maior presença de iniciativas de inclusão produtiva do Instituto BORA. Dos mais de 130 projetos cadastrados na plataforma, cerca de 70 têm atuação no Nordeste, reunindo iniciativas que trabalham diferentes caminhos para ampliar oportunidades de geração de renda. Desses, 21 têm foco em empreendedorismo e 13 em capacitação e qualificação profissional.

As iniciativas partem de diferentes organizações sociais, que identificaram a necessidades e contextos para apoiar pessoas no desenvolvimento de negócios, na aquisição de novas habilidades e na busca por oportunidades de trabalho e renda.

Entre as iniciativas cadastradas, as mulheres são o público mais recorrente entre os projetos, reforçando a presença de iniciativas voltadas à inclusão produtiva de diferentes grupos da população. O intuito do instituto é concentrar essas organizações e entidades em um espaço de troca, associação e financiamento muto para criar e/ou acelerar projetos.

A diversidade de iniciativas e organizações presentes na região também reflete a proposta do Instituto BORA de conectar projetos, conhecimentos e recursos em torno da inclusão produtiva.

“O BORA nasceu na Ambev para ampliar a agenda de inclusão produtiva e, ao longo dos anos, deu origem a uma rede de organizações, projetos e oportunidades. Agora, damos um novo passo com o BORA Hub, que se torna Instituto para ampliar a mobilização de parceiros e recursos. A Ambev seguirá desenvolvendo suas iniciativas próprias, enquanto o Instituto amplia o espaço para a contribuição de outras organizações”, explicou Laura Aguiar, diretora de Impacto e Relações com a Sociedade da Ambev.

Para Ana, dona da Sete4 Bebidas, o trabalho desenvolvido na região mostra a importância de combinar conhecimento e oportunidades para apoiar quem busca gerar renda.

“Quando conhecimento e oportunidade chegam a quem está empreendendo, o impacto vai além da geração de renda. É sobre dar condições para que essas pessoas fortaleçam seus negócios, ampliem suas possibilidades e construam caminhos mais sustentáveis para o futuro”.

A diversidade dos projetos também mostra que não existe um único caminho para promover inclusão produtiva. Enquanto iniciativas de empreendedorismo apoiam pessoas na criação e no fortalecimento de negócios, projetos de capacitação atuam no desenvolvimento de habilidades que podem ampliar as possibilidades de inserção e permanência no mercado de trabalho.

Criado pela Ambev em 2022, o BORA passou a atuar como Instituto BORA em 2026, com a participação da Yunus Negócios Sociais na operação e gestão e governança compartilhada. Atualmente, o Instituto reúne mais de 120 membros e mais de 130 projetos cadastrados e tem como ambição impactar 5 milhões de brasileiros até 2032.

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