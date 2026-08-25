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Oportunidade Instituto Coca-Cola Brasil e Solar Coca-Cola abrem 1 mil vagas de inglês e capacitação profissional Iniciativa oferece formação gratuita em inglês e preparação para o mercado de trabalho a jovens de 16 a 29 anos em Pernambuco

O Instituto Coca-Cola Brasil (ICCB), em parceria com a Solar Coca-Cola, anuncia a abertura de 1 mil vagas gratuitas para o programa Coletivo Coca-Cola Jovem + Inglês, em Pernambuco. A iniciativa é voltada para jovens de 16 a 29 anos, em situação de vulnerabilidade social e com ensino fundamental completo.

Realizado totalmente de forma digital, o programa permite que os participantes acompanhem a formação no próprio ritmo. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site do Coletivo Coca-Cola Jovem ou pelo aplicativo oficial “Coletivo Coca-Cola Jovem”, disponível para Android e iOS. As vagas permanecerão abertas até o preenchimento total das bolsas.

Formação profissional e inglês

A jornada de capacitação é dividida em duas etapas. Na primeira, os participantes têm acesso a 12 videoaulas curtas e práticas, com conteúdos voltados ao desenvolvimento de competências importantes para o mercado de trabalho, como preparação para processos seletivos, elaboração de currículo, comportamento profissional, comunicação, pensamento crítico, colaboração e resolução de problemas.

Após concluir essa etapa e receber a certificação, os jovens passam a ter acesso a uma plataforma exclusiva de empregabilidade, que reúne vagas de trabalho e oportunidades oferecidas por mais de 400 empresas parceiras.

Os participantes também têm acesso a um curso de inglês online com duração de 12 meses, chancelado pela EF. A plataforma utiliza inteligência artificial para personalizar o aprendizado e conta com o suporte de professores capacitados pela metodologia da instituição.

Impacto e empregabadeilidade

Desde sua criação, o Instituto Coca-Cola Brasil já beneficiou 1 milhão de pessoas por meio de diferentes iniciativas. Desse total, 861 mil jovens foram impactados pela plataforma Coletivo Coca-Cola.

Em 2025, 251 mil jovens foram capacitados pelo programa, crescimento de 70% em relação ao ano anterior. Somente nos territórios de atuação da Solar Coca-Cola, foram mais de 90,7 mil pessoas formadas no período. Ao todo, a Solar já registra 341.940 pessoas formadas pelo Coletivo.

Segundo dados da iniciativa, seis em cada dez participantes conquistam uma oportunidade de trabalho após a formação, o que representa uma taxa de empregabilidade de 64%. No mesmo período, mais de 38 mil vagas de emprego foram disponibilizadas por meio da rede de empresas parceiras.

Inglês como diferencial profissional

A ampliação da oferta de inglês busca contribuir para a qualificação profissional da juventude diante dos desafios do mercado de trabalho. Segundo dados do IBGE citados pela iniciativa, a taxa de desemprego entre jovens chegou a 14,9% no primeiro trimestre de 2026, mais que o dobro da média nacional.

Para Alana Barros, coordenadora de Sustentabilidade da Solar Coca-Cola, a combinação entre capacitação profissional e aprendizado de um segundo idioma pode ampliar as possibilidades de acesso ao mercado de trabalho.

“Na Solar, atuamos com o compromisso de impulsionar o desenvolvimento socioeconômico e a geração de oportunidades nos territórios onde estamos presentes. Entendemos os desafios enfrentados pelos jovens no acesso ao primeiro emprego e acreditamos que a capacitação profissional, somada ao aprendizado de um segundo idioma, é uma ferramenta transformadora para abrir portas no mercado de trabalho atual”, destaca.

Daniela Redondo, diretora-executiva do Instituto Coca-Cola Brasil, também ressalta a importância do inglês para a formação dos jovens.

“Para muitos jovens, o obstáculo não é apenas encontrar uma vaga, mas chegar ao mercado de trabalho com as competências que as empresas procuram. O inglês amplia esse horizonte, especialmente em um mercado cada vez mais conectado, mas ainda com acesso a oportunidades desigual”, afirma.

Segundo a executiva, a combinação entre o aprendizado do idioma, o desenvolvimento de competências profissionais e a conexão com vagas de emprego pode contribuir para reduzir barreiras e ampliar as possibilidades de inserção profissional.

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