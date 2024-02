A- A+

Inclusão Instituto Dimitri Andrade realiza evento sobre inclusão da pessoa autista no mercado de trabalho Evento acontece no dia 27/02, às 16h, em Boa Viagem, e é voltado para representantes de empresas e instituições

Com o intuito de debater a inclusão de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no mercado de trabalho, o Instituto Dimitri Andrade em parceria com a Specialisterne Brasil, promove uma roda de conversa sobre o tema no dia 27/02/2024 às 16h no Hotel Euro Suíte Recife, localizado na Av. Boa Viagem, 4308, Boa Viagem, Recife - PE. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas através do formulário: https://encurtador.com.br/qCKLM.

O evento é voltado para representantes de empresas e instituições. Na programação, a Specialisterne, organização social dinamarquesa que promove a inclusão de pessoas neurodivergentes no mercado de trabalho através da formação de pessoas autistas e do apoio para as empresas que recebem profissionais autistas, compartilhará os benefícios de promover um ambiente de trabalho mais inclusivo, informações sobre o programa e suas realizações. Ainda apresentará formas de colaboração que possam fortalecer a missão e gerar resultados positivos.

Com atuação em 25 países e unidades em São Paulo e no Rio de Janeiro, a organização busca ampliar a atuação no Brasil e iniciar o projeto no Nordeste, sendo Recife a cidade escolhida para a iniciativa. A oportunidade gerada pela Specialisterne representou o primeiro emprego para cerca de 50% das pessoas autistas, em mais de 40 empresas parceiras como Itaú, SAP, Braskem, Bradesco, CCEE, Pitang, ONS, Danone, Salesforce, Johnson & Johnson, Kenvue, Banco Votorantim, Bosch, B3, IBM, BTG Pactual, XP Inc, Leroy Merlin, Goldman Sachs, entre outras.

“Temos acompanhado de perto a atuação da Specialisterne Brasil e o quanto esta organização é importante na promoção de inclusão da pessoa autista dentro das empresas, não só na capacitação do autista, mas também no preparo da empresa para receber o neurodivergente. Sem dúvidas, será um grande ganho para Recife e para as pessoas autistas”, aponta Frínea Andrade, psicóloga e diretora do Instituto Dimitri Andrade, que se dedica a pessoas neurodivergentes da infância à fase adulta.

O Center for Disease Control and Prevention dos Estados Unidos (CDC, em inglês), estima que cerca de 1% da população mundial adulta está no espectro autista, o que corresponde a mais de 75 milhões de pessoas com 18 anos ou mais. Entre estes, 85% da população está desempregada, conforme dados do portal Autism Speaks.

SERVIÇO

Roda De Conversa: A inclusão de pessoas autistas no mercado de trabalho

Quando: 27 de fevereiro às 16h

Local: Euro Suíte Recife, Sala Frevo, Av. Boa Viagem, 4308 - Boa Viagem, Recife - PE

Inscrições gratuitas: https://encurtador.com.br/qCKLM

Veja também

Minas e Energia Governo quer antecipar R$ 26 bi de aportes da privatização da Eletrobras para reduzir conta de luz