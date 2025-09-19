A- A+

Posse Instituto Egídio Ferreira Lima tem nova diretoria Solenidade, realizada nesta sexta-feira (19) na sede da OAB-PE, celebrou advocacia e fortalecimento social

Instituto Egídio Ferreira Lima tem nova diretoria Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

O Instituto Egídio Ferreira Lima (IEFL) ganhou uma nova diretoria nesta sexta-feira (19), em cerimônia realizada na sede da Presidência da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Pernambuco (OAB-PE).

A nova gestão tem como presidente a advogada Camila Pugliesi. Também compõem a diretoria, Ricardo Varjal como vice-presidente; Tomás Alencar no cargo de secretário-geral; Pedro Wanderley, como secretário-geral adjunto; Camila Oliveira, assumindo como tesoureira, e Luciana Ferreira Lima, empossada como diretora de Memória e Legado.

Recém-empossada, Camila Pugliesi fez questão de agradecer aos que marcaram a história do Instituto Egídio Ferreira Lima. Em seu discurso, reconheceu a contribuição dos três últimos presidentes do instituto: o pai, Eduardo Pugliesi, o tio, Carlos Neves, e Felipe Ferreira Lima.

“Estes os três últimos presidentes do IEFL, por acreditarem que eu, juntamente com Ricardo Varjal, Camila Oliveira, Luciana Ferreira Lima, Tomás Alencar e Pedro Henrique Wanderley, possa dar continuidade a esse sonho sonhado lá atrás por grandes homens e mulheres do direito e da política pernambucanos”, declarou.

Criado em 2008 por advogados pernambucanos, o Instituto Egídio Ferreira Lima tem como missão promover cidadania e defender a democracia por meio de debates, simpósios, congressos e cursos. O instituto, fundado sob a presidência do desembargador Eduardo Pugliesi, abriga o acervo de Egídio Ferreira Lima e se consolidou como referência em direito, política e cidadania, contribuindo para o desenvolvimento social de Pernambuco.

Durante sua fala, a presidente da OAB Pernambuco, Ingrid Zanella, destacou a importância do IEFL para a preservação da memória, a defesa da democracia e o fortalecimento da cidadania. “Quero expressar meus cumprimentos e também meu encorajamento. Dirigir um instituto não é apenas uma tarefa administrativa. É continuar uma obra que já transcende gerações. É ter a consciência de que cada atividade realizada deve estar sempre na direção do compromisso com a cidadania em nosso país. A democracia precisa ser defendida todos os dias, e a advocacia é indispensável para o exercício de qualquer direito e a manutenção do nosso estado”, afirmou.

Homenagem

Durante a solenidade, quatro autoridades receberam a Medalha Egídio Ferreira Lima, a maior comenda concedida pelo instituto. Foram homenageados o ministro do TST, Aloysio Corrêa da Veiga; a presidente da OAB-PE, Ingrid Zanella; o presidente do TRT-6, Ruy Salathiel; e o presidente do TCE-PE, Valdecir Pascoal.

Ruy Salathiel, ao receber a comenda, destacou a relevância da instituição e o legado do jurista que lhe dá nome.

“Para mim, é uma honra muito grande receber uma comenda do Instituto Egídio Ferreira Lima, até pelo nome do instituto, que é uma referência na sociedade pernambucana, na advocacia pernambucana, na política pernambucana. E o doutor Egídio significou todos os pilares que se espera de uma boa conduta, de um bom exemplo: lealdade, sinceridade, ética, comportamento primoroso”, concluiu.

Ao final da cerimônia, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Aloysio Corrêa da Veiga, destacou o papel essencial da advocacia no fortalecimento da sociedade e na defesa das instituições democráticas.

“A advocacia tem como finalidade exatamente o crescimento social do país, em todos os setores e em todos os ramos do direito. Nós, que atuamos no Direito do Trabalho, somos muitas vezes atacados sob a alegação de que a Justiça do Trabalho seria um entrave ao crescimento econômico. Quando, na realidade, isso revela um desconhecimento absoluto de um ramo do poder social, dos mais sérios, eficazes e com uma história que merece ser conhecida por todos”, afirmou.

Prestigiaram o solenidade o vice-presidente do TRT-6, desembargador Eduardo Pugliesi; a vice-presidente da OAB-PE, Schamkypou Bezerra; a procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho de Pernambuco (MPT-PE), Ana Carolina Vieira; e o procurador-geral da cidade, Pedro Pontes, representando o prefeito do Recife, João Campos.

