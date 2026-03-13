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curso Instituto Engenheiro Joaquim Correia abre 20 vagas para curso gratuito na área da Construção Civil Formação é voltada aos moradores da Comunidade do Bem, na Imbiribeira, Zona Sul do Recife

O Instituto Engenheiro Joaquim Correia (IEJC) lança mais uma turma dos projetos “Gente Que Constrói” e “Elas em Obras”, que disponibiliza 20 vagas gratuitas para o “Curso de Formação de Mão de Obra para Instalação Hidro Sanitária”, na área de construção civil. A formação é voltada aos moradores da Comunidade do Bem, na Imbiribeira, Zona Sul do Recife, e alia inclusão social, qualificação profissional e geração de renda para moradores de áreas vulneráveis.

Com a parceria da Construtora Venâncio, as aulas acontecem entre os dias 17 e 19 de março, das 8h às 17h, com formação teórica e prática no canteiro de obras da própria Construtora Venâncio, na Imbiribeira. O diferencial do projeto é levar os participantes diretamente para o ambiente real de trabalho.

“Temos um propósito muito claro de conectar a academia ao mercado. Por isso, estamos sempre atentos às demandas da construção civil e às necessidades do setor para o seu crescimento e desenvolvimento”, afirma José Neto, vice-presidente técnico e diretor-geral do Instituto Engenheiro Joaquim Correia.

Para mais informações sobre inscrições, acesse o site oficial do Instituto.

*Com informações da assessoria



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