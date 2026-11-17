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ESPECIALIZAÇÃO Instituto Engenheiro Joaquim Correia anuncia programa de residência em engenharia civil Lançamento será realizado no jantar coorporativo em comemoração aos cinco anos da organização

O mercado da construção civil e o setor imobiliário em Pernambuco realiza, na próxima segunda-feira (23), um jantar corporativo em celebração aos cinco anos do Instituto Engenheiro Joaquim Correia (IEJC), no qual anunciará o lançamento oficial do programa de Residência em Engenharia Civil.



O encontro reunirá dirigentes de construtoras e lideranças das principais entidades setoriais - entre elas, a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE), o Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon-PE), o Crea-PE e a Mútua.

Para José Maria da Cruz Neto, presidente do IEJC, o marco de cinco anos valida a premissa de que a técnica não pode se dissociar do desenvolvimento econômico e social.

"O Instituto nasceu com o propósito de aproximar o conhecimento acadêmico das necessidades reais do mercado. Ao longo dessa trajetória, demonstramos que é viável aliar produtividade, inovação e compromisso com a sociedade", afirmou.

Ao longo dos cinco anos, a instituição registrou 1.400 profissionais formados por meio de 27 programas executados em nove estados brasileiros, com o suporte de mais de 70 construtoras parceiras. Impulsionado por esses números e pelo novo status de ICT, o Instituto estabeleceu a meta de superar a marca de 2 mil profissionais formados até 2027.

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