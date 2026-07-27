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Fecomércio-PE Instituto Fecomércio-PE realiza Circuito Reforma Tributária no Agreste e Sertão nesta semana Comandado pelo especialista Flávio Cesário, evento gratuito passa por Caruaru nesta terça-feira (28) e Serra Talhada na quarta (29) para orientar empresários sobre a transição fiscal

Diante das profundas transformações no sistema arrecadatório do País, compreender as novas regras fiscais deixou de ser uma opção e tornou-se um fator decisivo para a sobrevivência e o crescimento dos negócios.

Para guiar o empresariado pernambucano nesse cenário complexo, o Instituto Fecomércio-PE promove, nesta semana, o Circuito Reforma Tributária no interior do Estado. A iniciativa itinerante chega a Caruaru nesta terça-feira (28) e a Serra Talhada na quarta-feira (29), com encontros presenciais e focados na prática corporativa.

O circuito foi desenhado para traduzir a nova legislação em informações claras e aplicáveis ao dia a dia de gestores e empreendedores. O comando das atividades estará a cargo de Flávio Cesário, mestre em Ciências Contábeis (Auditoria), contador e consultor empresarial com sólida trajetória em gestão tributária e assessoria estratégica.

Durante as quatro horas de imersão em cada município – sempre das 18h às 22h –, serão detalhados os impactos diretos da unificação de impostos para os setores do comércio de bens, serviços e turismo. A programação abordará desde o cronograma de transição até os novos modelos de tributação, mapeando os riscos eminentes, as oportunidades de mercado e os ajustes necessários no planejamento estratégico das empresas da região.

"Com a implementação do novo modelo fiscal brasileiro, o planejamento antecipado é a melhor ferramenta de competitividade. Nosso foco é desmistificar a técnica e entregar orientações práticas para que os empresários tomem decisões seguras e sustentáveis a curto e longo prazo", destaca o palestrante Flávio Cesário.

Serviço:

Circuito Reforma Tributária – Etapa Caruaru

Data: Terça-feira, 28 de julho de 2026

Horário: 18h às 22h

Local: Senac Caruaru (Av. Maria José Lyra, nº 140 – Indianópolis)

Circuito Reforma Tributária – Etapa Serra Talhada

Data: Quarta-feira, 29 de julho de 2026

Horário: 18h às 22h

Local: Auditório do Senac Serra Talhada (Av. Waldemar Ignácio de Oliveira, 325 – Bom Jesus)

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