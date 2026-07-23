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Programa Instituto Heineken abre inscrições para programa de desenvolvimento voltado a jovens de todo o país WeLab Online é 100% online e gratuito para a faixa de 18 a 29 anos

O Instituto Heineken, pilar social do Grupo Heineken, inaugurou na última terça-feira (21) as inscrições para a nova edição do WeLab Online. O programa é voltado ao desenvolvimento profissional e pessoal de jovens na faixa etária de 18 a 29 anos e é gratuito. Além disso, graças ao seu formato 100% digital, a iniciativa tem o objetivo de amplar o acesso deste grupo específico de várias partes do país a uma reflexão sobre escolhas do futuro, o que inclui uma relação consciente com o consumo de álcool.

As inscrições estarão abertas até o dia 11 de agosto. A estimativa é de que até mil jovens se inscrevam no programa, que será realizada ao longo de seis semanas e combinará conteúdos gravados, módulos online e encontros ao vivo.

O WeLab foi criado em 2019 e nasceu a partir da proposta de estabelecer diálogos com jovens sobre temas como equilíbrio, escolhas conscientes e consumo responsável, partindo da análise de que as mais diversas transformações de vida que jovens de 18 a 29 anos passam podem funcionar como gatilho para um eventual consumo excessivo de álcool. Ao todo, o programa já alcançou 1200 jovens em cidades como Igarassu, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Passos.

“No Instituto Heineken, temos como missão contribuir ativamente para uma sociedade mais equilibrada. O WeLab proporciona aos jovens participantes as ferramentas necessárias para uma jornada de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e profissional, buscando fomentar reflexões e a construção de perspectivas para o futuro. Nosso objetivo é garantir que essa geração esteja cada vez mais preparada para os desafios de amanhã, ao mesmo tempo em que trabalhamos para ampliar suas oportunidades de inclusão e crescimento. Queremos apoiar essa geração para que reconheça seus talentos, fortaleça sua autonomia e tenha mais ferramentas para fazer escolhas intencionais e conscientes na vida pessoal e profissional”, afirma Vânia Guil, Head do instituto.

As inscrições podem ser feitas através do site https://universidade.heinekenbrasil.com.br/welab/transforme-seu-futuro

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