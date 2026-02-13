A- A+

Carnaval Instituto Heineken oferece suporte a mais de 4 mil profissionais no Carnaval do Recife e de Olinda O instituto é um dos patrocinadores oficiais da festividade carnavalesca nas duas cidades

O Instituto Heineken oferecerá suporte direto a mais de quatro mil profissionais no Carnaval do Recife e de Olinda. São cerca de 2,5 mil catadores cadastrados (1.100 no Recife e 1.400 em Olinda) e aproximadamente 2 mil vendedores ambulantes. O instituto é um dos patrocinadores oficiais da festividade carnavalesca nas duas cidades.

Durante todos os dias de folia, os catadores receberão Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), kits de higiene, transporte e alimentação, além do acesso à Casa do Catador, um espaço com refeições diárias, banheiros, área de descanso e suporte operacional.

O acolhimento também inclui serviços sociais como orientações sobre saúde mental e suporte para familiares e crianças por meio da iniciativa Casa Pequeno Folião.

Desenvolvimento

Segundo o instituto, no Recife, todo o material reciclável coletado será remunerado com valor 30% acima do preço de mercado.

Os vendedores ambulantes receberão um programa de treinamento focado em empreendedorismo, negociação e gestão de vendas, com o objetivo de aprimorar a operação comercial e potencializar os resultados durante o período de maior demanda. Além da capacitação, serão distribuídas cestas básicas e kits de apoio.

Segundo a head do Instituto Heineken, Vânia Guild, o Carnaval do Recife e de Olinda é uma das maiores expressões culturais do país, e estar presente na celebração é também uma responsabilidade.

"No Instituto Heineken, acreditamos que a festa só acontece porque vendedores ambulantes e catadores estão nas ruas todos os dias, garantindo a reciclagem e levando nossos produtos ao público. Desde 2023, atuamos ao lado de parceiros para apoiar, reconhecer e valorizar esses profissionais, que são parte essencial da engrenagem do Carnaval e que merecem mais visibilidade e melhores condições de trabalho", afirmou.

Em Olinda, a Casa de Apoio ao Catador conta com patrocínio da Caixa Econômica Federal e parceria de Novelis e Valgroup, com execução e treinamentos realizados pela Verdiera.

Já no Recife, o projeto é realizado em colaboração com a Prefeitura do Recife e a Emlurb, que contribuem para garantir estrutura adequada ao trabalho dos catadores.

*Com informações da assessoria de imprensa

Veja também