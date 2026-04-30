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oportunidade Instituto Negralinda promove capacitação para mulheres empreenderem Expectativa é capacitar, até março de 2027, 520 mulheres com apoio do Programa PE Produz e do Sebrae Pernambuco

O Instituto Negralinda está desenvolvendo uma agenda de qualificação profissional voltada para mulheres de Ipojuca, Sirinhaém, Rio Formoso, Tamandaré e São José da Coroa Grande. As formações estão sendo realizadas no Núcleo Instituto Negralinda, em Tamandaré, com apoio das prefeituras locais, responsáveis também pelo transporte das participantes até o local das atividades.

Entre as ações já em andamento, 60 mulheres do município de Sirinhaém participam do Curso de Pastelaria e Confeitaria oferecido pelo Instituto Negralinda com apoio do Programa PE Produz, do governo de Pernambuco. Em Ipojuca e Sirinhaém, já estão em execução turmas dos cursos vinculados ao PE Produz e ao Sebrae PE, com 40 vagas por município em cada programa, somando 80 vagas por município.

A programação contempla formações em Empreendedorismo Feminino, Gastronomia do Mangue, Pastelaria e Confeitaria, Artesanato Sustentável e Turismo Sustentável. Os cursos têm carga horária de 80 horas para as turmas vinculadas ao Sebrae e ao PE Produz, com conteúdos voltados para o desenvolvimento de competências práticas e o estímulo à geração de renda.

A novidade entre as capacitações do Sebrae Pernambuco é o curso Gastronomia do Mangue, enquanto o PE Produz oferece os cursos de Confeitaria e Pastelaria. Também estão previstos cursos de Turismo Sustentável e Artesanato Sustentável ao longo da execução do projeto.

As formações apoiadas pelo Sebrae seguem até outubro de 2026, enquanto as ações do PE Produz seguem até março de 2027. Outras informações estão disponíveis no site e no Instagram @instituto_negralinda.

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