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Neoenergia Instituto Neoenergia vai iluminar a igreja mais antiga do Brasil em funcionamento Projeto revitaliza a igreja mais antiga do Brasil e o Museu de Igarassu com iluminação cênica.

O Instituto Neoenergia escolheu Igarassu, na Região Metropolitana do Recife, para receber a nona edição do Programa de Iluminação Cultural. Pela primeira vez, a iniciativa contemplará dois patrimônios históricos simultaneamente: o Museu Histórico de Igarassu e a Igreja Matriz dos Santos Cosme e São Damião, considerada a igreja mais antiga do Brasil ainda em funcionamento. A ação é realizada em parceria com a Prefeitura de Igarassu e a Arquidiocese de Olinda e Recife.

Criado em 2015, o programa busca preservar edificações históricas por meio da implantação de iluminação cênica, contribuindo para a valorização do patrimônio cultural, o fortalecimento do turismo e o desenvolvimento socioeconômico das localidades atendidas. Além da revitalização dos monumentos, a iniciativa promove ações educativas voltadas para estudantes, professores e moradores.

Segundo a diretora-presidente do Instituto Neoenergia, Renata Chagas, a preservação do patrimônio histórico também fortalece a identidade cultural das comunidades e cria novas oportunidades para o desenvolvimento econômico local. A expectativa é que a revitalização dos dois equipamentos impulsione o turismo e contribua para a geração de emprego e renda na região.

A educação patrimonial é um dos principais eixos do projeto. Em Igarassu, cerca de 300 estudantes de 13 escolas da rede municipal participarão de atividades como visitas guiadas, oficinas, pesquisas e ações lúdicas sobre a história do município e a importância da preservação da memória coletiva. A proposta é transformar o museu e a igreja em espaços de aprendizagem e aproximação entre a comunidade e seu patrimônio.

A escolha dos dois equipamentos reforça a relevância histórica de Igarassu, considerada uma das primeiras povoações do país e conhecida como a cidade-mãe de Pernambuco. A Igreja Matriz dos Santos Cosme e São Damião, inaugurada em 1535 e reconhecida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), é o templo religioso mais antigo do Brasil ainda em atividade.

Já o Museu Histórico de Igarassu, criado em 1954, funciona em três casarões do século XVIII e reúne um acervo de aproximadamente 250 peças, além de documentos que retratam a história da região entre os séculos XVIII e XX. A revitalização do espaço pretende ampliar a valorização desse patrimônio e fortalecer o potencial turístico do município.

Ao longo de mais de uma década, o Programa de Iluminação Cultural já revitalizou oito monumentos históricos em diferentes estados brasileiros, unindo conservação do patrimônio, intervenções culturais e projetos educativos para incentivar a preservação da memória e promover o desenvolvimento sustentável dos territórios contemplados.

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