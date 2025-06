Instituto PIPA destaca aumento de recursos destinados ao Fundo da Infância e Adolescência em PE

A- A+

Pernambuco arrecadou R$ 8,49 milhões para o Fundo da Infância e Adolescência (FIA) em 2025, segundo dados divulgados pela Receita Federal. O montante representa um crescimento de 33% em relação ao ano anterior. Deste total, R$ 7,07 milhões foram efetivamente pagos por meio de Documento de Arrecadação da Receita Federal (DARF), superando os R$ 6,32 milhões pagos em 2024 — um acréscimo de 12%.

O avanço também foi observado na taxa de conversão entre o potencial de arrecadação e os valores efetivamente pagos, que passou de 3,40% para 3,52% no comparativo anual. O resultado reflete o maior engajamento de contribuintes na destinação de parte do Imposto de Renda para ações voltadas à infância e adolescência.

O Recife liderou o ranking estadual, com R$ 2,42 milhões em destinações e R$ 2,01 milhões efetivamente pagos via DARF. A capital concentrou o maior volume de arrecadação no estado.

De acordo com Rogério Morais, diretor-executivo do Instituto Primeira Infância Plantar Amor (PIPA), a campanha “Declare Proteção à Infância”, promovida pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), foi decisiva para os resultados alcançados.

“A campanha trouxe informação de forma clara e acessível, mobilizando tanto pessoas físicas quanto empresas. Foi um fator-chave para o aumento expressivo nas doações”, afirmou.

No interior do estado, Belo Jardim e Ipojuca se destacaram entre os municípios com melhor desempenho. Belo Jardim arrecadou R$ 313.902,84, ficando na 6ª colocação no ranking estadual. Já Ipojuca registrou o maior crescimento percentual do estado, com alta de 383% em relação a 2024. Apesar dos bons resultados, os dois municípios ainda têm potencial de captação: 24,45% da meta de arrecadação em Belo Jardim e 34,59% em Ipojuca seguem em aberto.

A partir deste ano, o Instituto PIPA passará a executar ações permanentes em ambos os municípios, com foco na primeira infância.

“O cenário mostra que, além de bom desempenho em captação, esses municípios ainda têm muito espaço para avançar. É exatamente aí que o PIPA quer estar: onde há mobilização e oportunidades de fortalecer a rede de proteção da infância”, declarou Rogério Morais.

O Instituto PIPA desenvolve iniciativas voltadas à promoção do desenvolvimento na primeira infância, etapa considerada estratégica na redução das desigualdades sociais.

“Acreditamos que investir na primeira infância é investir no futuro. Nosso compromisso é chegar onde há desigualdade e trabalhar para nenhuma criança ter seus direitos adiados”, completou Morais.

O Fundo para a Infância e Adolescência (FIA) é um instrumento público que viabiliza o financiamento de projetos sociais voltados à garantia de direitos de crianças e adolescentes. Pessoas físicas podem destinar até 6% do Imposto de Renda devido ao fundo, enquanto empresas podem direcionar até 1%, sem custo adicional. Os recursos são aplicados por meio dos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente em áreas como saúde, educação, cultura, esporte e proteção contra violações de direitos.



Veja também