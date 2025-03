A- A+

ONG Instituto Ponte promove encontro no Recife para expandir parcerias e ações Evento gratuito no Recife Expocenter neste sábado (15) busca ampliar apoio a jovens talentos da rede pública, com apresentação de resultados e histórias de transformação da ONG

Neste sábado (15), o Recife Expo Center receberá a equipe do Instituto Ponte na capital pernambucana para um evento que reunirá empresários, lideranças locais e alunos atendidos pela organização.

O intuito do encontro é apresentar o impacto do trabalho da instituição e mobilizar novos parceiros para ampliar o alcance da entidade. O encontro é gratuito e as inscrições podem ser feitas pelo Sympla.

A presidente da ONG, Bartira Almeida, irá compartilhar os números que evidenciam a transformação promovida pela entidade, que já beneficiou centenas de jovens de escolas públicas de todo o Brasil.

A gerente educacional do projeto, Fabiane Caetano, destacou que empresários pernambucanos procuraram trazer o evento para que outros conterrâneos conhecessem o Instituto Ponte e sua atuação tivesse mais amplitude no Estado. “Aqui é o lugar que realmente, além de da gente ver que tá em pleno desenvolvimento, é onde os empresários se preocupam com esse cuidado de fazer a sociedade da sua região prosperar”, reforçou.

O evento reunirá empresários do Nordeste, incluindo apoiadores e novos líderes, que conhecerão de perto o impacto do Instituto Ponte. Alunos do programa também participarão, compartilhando suas histórias de transformação por meio da educação.

Os empresários Niege Chaves, Andrea Chaves, Henrique Guerra e Romero Maranhão Filho são co-anfitriões e mobilizam novos parceiros para a iniciativa. O encontro contará ainda com Rafael Furlanetti, da XP Investimentos, destacando o papel da iniciativa privada na ascensão social pela educação.

Celebrando 10 anos da ONG e sua expansão no Nordeste, a fundadora Bartira Almeida ressalta que o evento é uma oportunidade para empresas interessadas em investir na formação de capital humano qualificado.

O instituto

O Instituto Ponte é uma ONG capixaba cujo propósito é promover a ascensão social em uma geração, garantindo que jovens talentosos de escolas públicas possam ter acesso a ensino de excelência, suporte socioemocional e acompanhamento individualizado da sétima série do fundamental até a conclusão do ensino superior.

A ONG tem como propósito ser a ponte para a ascensão social em uma geração, por meio de educação de qualidade para jovens em vulnerabilidade social.

Entre os principais resultados alcançados, destaca-se que 38% dos universitários atendidos, a partir do segundo ano de graduação, têm renda mensal 2,7 vezes maior que a renda per capita familiar, enquanto no Brasil, a média para atingir a ascensão social é de nove gerações, segundo a OCDE.

Os alunos do Instituto Ponte estudam em instituições de destaque, como ITA, Unicamp, USP, Insper, Inteli, FGV, UFMG e UFES, sendo 8% nas áreas de medicina e 47% em engenharia e tecnologia.

O Instituto também foi premiado seis vezes como uma das 100 melhores ONGs do Brasil, reconhecimento concedido pelo Instituto Doar e pela Ambev VOA.

Além disso, 100% dos alunos do Instituto Ponte concluem o ensino médio, enquanto, no Brasil, apenas 73,3% conseguem finalizar essa etapa educacional, conforme dados do IBGE.

Outro indicador relevante é que 92% dos universitários conseguem emprego em até um ano após a conclusão do ensino médio, um número bastante superior à média nacional de 25%.

Desde 2015, o número de alunos atendidos pelo Instituto cresceu 19 vezes, com projeção de expansão de 2,3 vezes até 2029, chegando a 650 alunos.

Atualmente, o Instituto atende 360 estudantes, distribuídos entre ensino fundamental (53 alunos), ensino médio e cursinho (161 alunos) e ensino superior (146 alunos), abrangendo 12 estados do Brasil.

Nordeste

No Nordeste, 47 alunos são atendidos pelo Instituto Ponte, sendo que 15 moram em Pernambuco, em cidades como Recife (3 alunos), Caruaru (1 aluno), Salgueiro (1 aluno), Palmares (1 aluno), Jaboatão dos Guararapes (1 aluno), Rio Formoso (5 alunos) e Ipojuca (3 alunos).

O crescimento do número de estudantes nordestinos tem sido expressivo, passando de 1 aluno em 2022 para 27 em 2023 e 47 em 2024, com projeção de alcançar 80 estudantes em agosto de 2025.

A meta para 2025 é selecionar 100 novos alunos, garantindo que pelo menos 30% sejam do Nordeste. O investimento anual por aluno no Instituto Ponte é de R$ 10.800.

Processo seletivo 2025

O Instituto Ponte está com inscrições abertas até 30 de março para o processo seletivo 2025 do Programa Ponte para o Futuro.

São 100 vagas para estudantes de escolas públicas que desejam transformar seu futuro por meio da educação de excelência e suporte integral.

Podem se inscrever jovens do 7º ano do ensino fundamental ao 2º ano do ensino médio, com renda familiar per capita de até 1,5 salário mínimo.

Os selecionados terão acesso a bolsas de estudo em escolas particulares, transporte, alimentação, materiais didáticos, reforço escolar, cursos de inglês e acompanhamento psicopedagógico até a graduação.

Serviço

Data: 15 de março de 2025

Local: Recife Expo Center | Ingressos gratuitos, mediante inscrição: clique aqui

Mais informações: site oficial

Telefone: (27) 99269-4715 ou pelo e-mail: [email protected]

