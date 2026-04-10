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curso Instituto Shopping Guararapes encerra hoje (10) as inscrições para curso gratuito de corte de cabelo Inscrição deve ser feita presencialmente no Shopping Guararapes

Terminam nesta sexta-feira (10) as inscrições para o curso gratuito de Corte de Cabelo e Finalização promovido pelo Instituto Shopping Guararapes. Ao todo, estão sendo ofertadas 25 vagas para moradores de Jaboatão dos Guararapes que possuem renda familiar per capita de até um salário mínimo.

As inscrições devem ser realizadas presencialmente no Instituto, localizado no Shopping Guararapes, e as aulas estão previstas para começar no dia 15 de abril.

De acordo com Lívia Carlone, assistente de Empregabilidade do Instituto Shopping Guararapes, a iniciativa busca atender diretamente às demandas da comunidade.

“A oferta dessas vagas nasce da escuta atenta e das necessidades reais do público atendido. Nosso objetivo é fortalecer a autonomia das pessoas e caminhar junto com a comunidade, ampliando a empregabilidade e contribuindo para seu desenvolvimento”, explica a profissional.

*Com informações da assessoria



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