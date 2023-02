Instituto Travessia está com inscrições abertas para capacitação em cursos para empreendedorismo

A- A+

O Instituto Travessia, uma Organização Social Civil (OSC), abriu 150 vagas para capacitação na área de economia solidária e empreendedorismo. As vagas são divididas entre três municípios de Pernambuco: Itapissuma, Itamaracá e Igarassu. Os inscritos vão poder escolher entre os cursos de Associativismo, Cooperativismo, Gestão Empresarial, Recursos Humanos e Marketing, que são voltados para empreendedores econômicos solidários (EES). Outra capacitação ofertada é para o município do Cabo de Santo Agostinho, com 25 vagas nos cursos de Associativismo e de Cooperativismo.

As aulas começam em março nas quatro cidades, com carga horária de 12 horas e acompanhamento por seis meses. As inscrições podem ser feitas pelo link na bio do @institutotravessiaa. É preciso ter idade mínima de 18 anos. O prazo depende da demanda de inscritos e pode ser estendido até abril.

O coordenador geral dos Projetos Rede Empreender do Instituto Travessia, Jopson Albuquerque, destaca que os cursos são voltados para pessoas que já atuam no segmento de alimentos, como marisqueiras e pescadores. “O objetivo é permitir que eles tenham condições e informações básicas e técnicas para iniciar um pequeno ou grande negócio”, ressalta.

“Eles vão ter a oportunidade de se capacitar, formar parcerias, fazer network. Oferecemos todo suporte para que se tornem uma cooperativa, por exemplo. Então, é uma chance para eles se formalizarem”, acrescenta.

Laboratório gastronômico

Após a conclusão do curso, a ideia é que um desdobramento do projeto ofereça aos capacitados acesso a uma cozinha industrial igual a que foi entregue no município do Cabo. Isso funcionaria como um laboratório gastronômico para cooperativas. O Instituto Travessia investiu na cozinha comunitária do Cabo R$ 130 mil para aquisição de equipamentos e insumos, além de assessoria produtiva.

"Lá, os participantes podem ter acesso à equipamentos modernos e com finalidades que não conseguem ter com o seu rendimento mensal. Então, o espaço serve como incubadora de conhecimentos e oportunidades de se organizar profissionalmente", explica o coordenador.

No caso dos participantes que hoje atuam na cozinha comunitária do Cabo, vão poder utilizar o espaço pelo período de um ano. Depois, vão dar a vez para que uma nova turma use o equipamento.

Cooperação técnica

O presidente do Instituto Travessia, Armando Junior, adianta que a instituição está firmando um termo de Cooperação Técnica com o IF-Cabo de Santo Agostinho para realização de cursos e atividades. "A expectativa é que essas pessoas possam gerar uma renda própria a partir da sua capacitação em gestão e organizacional em torno de um salário mínimo ou mais por mês".

A cozinha funciona de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h, na Rua Nova, 02, em Jardim Santo Inácio, no Cabo. Os inscritos no curso receberão informações sobre os locais dos cursos por telefone ou e-mail.

Veja também

Imposto de renda Receita Federal divulga regras para declaração do Imposto de Renda; saiba quem deve declarar