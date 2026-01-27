Ter, 27 de Janeiro

TECNOLOGIA

Instrumento com participação brasileira integrará maior telescópio do mundo

Espectrógrafo Mosaic fará parte do Extremely Large Telescope, no deserto do Atacama

Brasil participa de projeto do maior telescópio óptico já construído

Um instrumento desenvolvido com a participação de pesquisadores brasileiros fará parte do Extremely Large Telescope (ELT), que está sendo construído no deserto do Atacama, no Chile, e será o maior telescópio óptico já feito. A previsão é que o observatório entre em operação na próxima década.

O Brasil integra o projeto por meio do Laboratório Nacional de Astrofísica (LNA), unidade vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Pesquisadores brasileiros participam do consórcio internacional responsável pelo desenvolvimento do Mosaic, um espectrógrafo de última geração que será instalado no ELT.

O telescópio é um empreendimento do Observatório Europeu do Sul (ESO) e contará com um espelho primário de 39 metros de diâmetro, o maior já construído para observações astronômicas nas faixas óptica e infravermelha.

 

A contribuição brasileira está concentrada no desenvolvimento do Instrument Core Subsystem (Icos), o núcleo central do Mosaic, responsável por integrar todos os demais subsistemas do instrumento. Além do LNA, o Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP (IAG-USP) também participa do consórcio, que reúne instituições de 14 países.

A participação no projeto garante ainda que cientistas brasileiros tenham acesso direto aos dados científicos do ELT, considerado um dos maiores empreendimentos da astronomia contemporânea.

O Mosaic é um espectrógrafo, equipamento capaz de decompor a luz emitida por estrelas e galáxias em diferentes comprimentos de onda. A partir dessa análise, os pesquisadores conseguem identificar elementos químicos, medir velocidades e estudar a formação e a evolução das estruturas do Universo.

