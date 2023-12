A- A+

RECURSOS Integração de infraestrutura terá US$ 9,6 bi em financiamento Pacote é anunciado no encerramento de cúpula do Mercosul, no Rio

O pacote de financiamento para projetos de infraestrutura logística de integração da América do Sul, que está para ser anunciado pelo governo federal e organismos multilaterais na reunião de cúpula do Mercosul, soma um total de US$ 9,6 bilhões, segundo fontes que falaram sob condição do anonimato.

Os valores envolvem todos os projetos, não apenas os que incluem regiões do Brasil. Mais cedo, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse em entrevista à CNN Brasil que o pacote incluiria 124 projetos de infraestrutura. A ministra participará do anúncio, ao término da cúpula do Mercosul, que ocorre no Rio, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Integram o pacote de financiamento o BNDES, o CAF-Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Banco de Desenvolvimento (FONPLATA). Os presidentes do BNDES, Aloizio Mercadante, e do BID, o brasileiro Ilan Goldfajn, também participarão do anúncio.

O programa de investimentos na integração logística foi batizado de “Rotas para a Integração”, segundo nota divulgada mais cedo pela Presidência da República, sem mais detalhes.

“O foco desta atuação conjunta serão os projetos estratégicos de infraestrutura de integração, incluindo o apoio tanto por meio da disponibilidade de linhas de financiamento como por meio da estruturação de projetos. A iniciativa também poderá promover o financiamento de projetos de integração nas áreas social, ambiental e institucional”, diz a nota da Presidência.

